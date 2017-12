Pejsci se rychleji dostanou k novým pánům. Díky Facebooku

Jimi pobíhá po místnosti tak trochu jako malé dítě, které už se nemůže dočkat vánočních dárků. Temperamentní štěně neurčitého původu je jedním z patnácti opuštěných pejsků v Útulku pro zatoulaná zvířata Dr. Matinové v Přerově, kteří hledají nového pána a domov. Život se s nimi nemazlil, a proto jsme se rozhodli i letos uspořádat vánoční sbírku pro pejsky a kočičky.

Lidé jim mohou nosit granule, piškoty, pamlsky, deky, pelíšky nebo ručníky do redakce Přerovského a hranického deníku v Palackého ulici 22 v Přerově. A my jim dárky hned po novém roce odevzdáme pod krásně nazdobený vánoční stromek v útulku.

„Před lety jsme si také vzali psa z útulku a policisté ho našli uvázaného u cesty nedaleko Lipníku. Ze začátku byl dost vystrašený, ale brzy se stal naším nejlepším kamarádem, miloval naše děti a byl za vše neuvěřitelně vděčný. Dlouho jsem přemýšlela nad tím, co všechno hrozného musel prožít, a byla jsem moc ráda, že jsme mu mohli poskytnout alespoň pár let pěkný domov,“ říká šéfredaktorka Přerovského a hranického deníku Liba Mátlová.

Velkým pomocníkem přerovského útulku je v dnešní době Facebook. Díky sociálním sítím dnes totiž majitelé rychleji najdou ztraceného pejska, ale vypraví se třeba i s dětmi třeba pro koťátka, která někdo nechal v krabici u cesty. I takové případy se totiž dějí.

„Díky tomu, že jsme od jara na Facebooku, se nám daří rychleji najít nejen majitele zatoulaných pejsků, ale i nové pány pro předání do pěstounské péče. Největší zájem je samozřejmě o štěňátka,“ líčí vedoucí útulku Gabriela Navrátilová.

Smutné příběhy

Příběhy pejsků jsou podle ní smutné.

„Zrovna předminulou neděli jsme měli odchyt v Seifertově ulici, kde byl u stromu uvázaný rotvajler. Podařilo se nám sehnat jeho majitelku, ale budeme asi věc dál řešit přes Krajskou veterinární správu. Majitelka tvrdila, že psa mezitím darovala někomu jinému, ale teď s námi už absolutně nekomunikuje,“ popisuje.

Čtyři roky starý rotvajler je zatím v karanténě, ale až podstoupí očkování a bude načipován, může odejít do pěstounské péče.

„Vzhledem k tomu, že má ale tento rotvajler už asi čtvrtého majitele, je k lidem docela nedůvěřivý,“ vysvětluje Gabriela Navrátilová.

Dárek pod stromeček?

Pořídit někomu pejska jako vánoční dárek podle ní není zrovna šťastný nápad.

„Lidem, kteří k nám přijdou, rovnou říkáme, že si to musejí pořádně rozmyslet. Nemělo by to být tak, že chce pejska jen jeden člen rodiny, souhlasit musejí všichni. Když pak psa vracejí zpět, je to nejvíce stresující hlavně pro něj,“ upozorňuje.

Budoucího pána pro pejska pracovníci útulku poctivě vybírají.

„Není naše povinnost dát psa komukoliv, a pokud se nám ten člověk na první pohled nelíbí, tak mu zvíře nedáme. Zajímá nás, jestli má rodina čas se zvířeti věnovat a v poslední době máme problém i s tím, že psi, kteří jsou u nás delší dobu, nemají moc rádi děti,“ podotýká.

V přerovském Útulku pro zatoulaná zvířata Dr. Matinové, který lidé najdou v zahrádkářské kolonii mezi Předmostím a Dluhonicemi, jsou různá plemena pejsků. Nejčastěji jsou to kříženci, ale jsou zde i pitbulové a dva rotvajleři.

„Jména pejskům dáváme buď z kalendáře, nebo vybereme ta, co nás zrovna napadnou. Máme tu Démona a Diora, ale také Leona s Donem nebo Kájínka. Na nová jména už slyší, pokud jsou tu měsíc i déle,“ popisuje.

Kromě psů jsou v útulku i kočky.

„Těch je tady v současné době šest a staráme se i o ty, které sem někdo přinese zraněné,“ uzavírá vedoucí útulku.