Ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde má zájemce o PCR test na výběr stěr z nosohltanu a kloktání, si například ve středu ráno mohl žadatel vybrat a zarezervovat termín ještě na týž den.

Aktuálně projde tímto odběrovým místem kolem 300 klientů denně, přičemž současná kapacita je nastavena na zhruba 700 osob denně.

Nemocnice nepředpokládá, že by se čekací doba v nejbližší době prodlužovala.

„Vzhledem k tomu, že testování má probíhat ve firmách a v rámci FN Olomouc na jednotlivých pracovištích, v tomto směru problémy neočekáváme. Uvidíme však, co ukáže budoucí vývoj. Za poslední bezmála dva roky jsme mnohokrát prokázali, že jsme připraveni a schopni na vývoj pružně reagovat,“ sdělil mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Covid v kraji mírně zesílil, nejvíce nákaz je mezi mladými

Vzorek dopoledne, výsledek stejný den

Ještě týž den si mohli nechat odebrat vzorky zájemci o PCR test také v dalších odběrových místech v Olomouci: u Galerie Šantovka, Globusu či Olympie. I tady si mohli vybírat čas, který by jim nejlépe vyhovoval.

„Termíny máme volné. Máme velkou kapacitu. Denně jsme schopni odebrat až 700 vzorků,“ popisoval pracovník odběrového místa u OC Olympia.

„Pokud přijde zájemce dopoledne, výsledek bude mít ještě ten den, při odběru po 12. hodině mu přijde druhý den,“ doplnil.

Podobně příznivá je pro žadatele o PCR test situace také na odběrových místech nemocnic spadajících pod Středomoravskou nemocniční – v Přerově, Prostějově a Šternberku.

„Za poslední týdny zaznamenáváme na odběrových místech nemocnici AGEL SMN spíše pokles zájmu o testování a v současné době je objednací doba na všech odběrových místech volná,“ shrnul mluvčí nemocnic Adam Knesl.

„V momentě, kdy se zvýší poptávka, budeme reagovat rozšířením provozních dob, čímž se navýší jejich kapacita,“ uzavřel.

Stejně jako v pracovních dnech bylo dostatek volných termínů i na tento víkend.

Například ve FN Olomouc si v pátek dopoledne mohli zájemci vybírat z více než 100 volných nedělních termínů.

Očkovaní budou mít nárok na pět PCR testů



Vláda v pátek schválila navýšení počtu PCR testů na koronavirus hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Očkovaní budou mít od 17. ledna nárok na pět PCR testů za měsíc, a to i bez indikace praktickým lékařem.



„Chceme, abychom v přísnějším režimu testování zejména zaměstnanců umožnili očkovaným, kteří budou mít pozitivní výsledek antigenního samotestu, aby si mohli jít na PCR test, který bude hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Vyjde-li negativní, budou se moci okamžitě vrátit z karantény do práce,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.



Plošné testování ve školách pokračuje, ale již pouze jednou týdně, a to každé pondělí a za stejných pravidel.