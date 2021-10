Přestože má za sebou jedenáct účastí na Velké pardubické, nikdy nezvítězil. Největším úspěchem Pavla Složila staršího bylo v roce 1997 druhé místo na koni Marketplace. Velký sen mu nakonec splnil jeho syn, třiadvacetiletý rodák z Radslavic Pavel Složil mladší. Na ryzákovi Talent předstihl na nejnáročnější dostihové trati v Evropě všechny soupeře. Ve chvíli, kdy dorazil jako první do cíle, propukl bujarý jásot nejen na kolbišti, ale i v rodných Radslavicích. O triumfu se mluvilo v celé vesnici.

Dostihový jezdec z Radslavic Pavel Složil starší. | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Děti jsou tu od toho, aby překonávaly své rodiče. Jsem na našeho syna pyšný. Člověku se hned vybaví, jak kdysi jako dítě jezdil v Pardubicích poníky. Už tehdy vyhrával. Někdy před deseti lety jsem s ním chodil do dráhy k překážkám - vodním příkopům, zahrádkám, irské lavici a říkal mu: Dívej se, jak to ti kluci dělají, jak se najíždí, co se dělá. Takže on tu dráhu velmi dobře zná,“ říká Pavel Složil starší, který vychoval řadu mladých žokejů a postaral se o rozvoj jezdeckého sportu na Přerovsku.