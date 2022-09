Mnozí na Pavla Nováka mladšího vzpomínají jako na profesionála, který své projekty do detailu promýšlel a nikdy nenechal nic náhodě.

Šok a velká rána. Pavel Novák bude Přerovu chybět, reagují přátelé a kolegové

Smutná zpráva o jeho smrti zaskočila zpěvačku Heidi Janků, která spolupracovala i s jeho otcem.

„Zažila jsem ho jako veselého, super kluka, byl vždy optimistický a dobře naladěný. Nepamatuji si, že by měl někdy špatnou náladu. Byl velmi pracovitý a houževnatý, úspěšný v tom, co dělal. Zpívala jsem na vzpomínkovém koncertě pro jeho otce, a pak i na náměstí v Přerově, a vždy fungoval na sto dvacet procent,“ řekla Heidi Janků.

„Pro Přerov je to velká ztráta, ale nejhorší ztráta je to pro rodinu, hlavně pro jeho maminku Olgu, která přišla nejprve o manžela, a teď i o syna. Posílám jí hodně síly a energie,“ poznamenala se smutkem v hlase Heidi Janků.

Pavel Novák - vzpomínkový koncert v Přerově 2019

Vím, že s něčím bojoval

Nečekaný odchod Pavla Nováka byl šokem i pro syna Věry Špinarové Adama Pavlíka, se kterým zpěvák hudebně spolupracoval.

„Byl to pro mě šok, protože jsem se o jeho smrti dozvěděl, když jsem jel v autě a vůbec nevěděl, co se stalo. Je to pro mě velká rána, byli jsme velcí kamarádi a dobře se znal i s mojí maminkou. Vím, že s něčím bojoval, ale vůbec bych nečekal, že to vezme takový konec,“ popsal Adam Pavlík.

„Potkávali jsme se na různých akcích, třeba když pořádal vzpomínkové koncerty pro tátu v Přerově. Vždy jsem mu tam dovezl mamku a trávili jsme spolu nějaký čas. Často jsme si volávali, byli spolu v kontaktu. Byl to pohodový kluk, nikdy jsme spolu neměli žádné konflikty a vždy si vyšli vstříc. Je mi hrozně líto rodiny, protože on má velkou rodinu, a doufám, že to ustojí. Chtěl bych jim vyjádřit upřímnou soustrast,“ dodal Adam Pavlík.

Jako na pracovitého muzikanta a profesionála vzpomíná na Pavla Nováka i Petr Vavřík, baskytarista skupiny Buty, jenž byl producentem jeho dvou CD.

„Po smrti otce natočil v našem studiu ve Zlíně CD Neřesti a ctnosti - z něho pochází i známá písnička Jsi tady stále. Jeho dalším albem, na kterém jsem se podílel jako producent, bylo i vánočně laděné CD. Naše spolupráce ale začala mnohem dříve, hrál jsem na sklonku osmdesátých let v kapele s jeho otcem, a tehdy také vznikl projekt Dana Vrchovská a Pavel Riedl, kde jsem hrál. On pak pokračoval ve skupině se svým otcem a já v Butech,“ vrací se do začátků Petr Vavřík.

Na jednom pódiu se oba hudebníci sešli během vzpomínkových koncertů na Pavla Nováka staršího.

„Velmi vydařený byl hlavně ten první, na kterém jsme se potkali i s ostatními muzikanty, což bylo příjemné. Byl profesionál po otci a stejně jako on pořádal spoustu koncertů pro děti, kterým teď bude chybět,“ uzavřel.

