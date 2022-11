Stejnojmenná výstava pak začne už v sobotu 3. prosince v 16 hodin, a to akustickým koncertem zpěvákovy doprovodné skupiny Black Rose v Galerii Přerov.

„Tradici koncertů na Štědrý den založil děda a tatínek v ní pokračoval. Letos se uskuteční už třiadvacátý ročník. Myslím, že by táta určitě nechtěl, aby vánoční koncerty po tolika letech skončily. I když se nám do toho zpočátku moc nechtělo, díky přátelům a sponzorům se může koncert uskutečnit. Kdo jiný by měl v tradici pokračovat, když ne my,“ říká Eliška Nováková.

Koncertům na Štědrý den chce vrátit jejich původní poselství.

„Pamatuji si jako dítě, že bylo zcela zaplněné náměstí a lidé se přišli pozdravit se svými přáteli a známými, které dlouho neviděli. Zpívaly se koledy, všichni si přáli krásné Vánoce. Na to chceme navázat - nechceme jen truchlit, to by táta ani děda rozhodně nechtěli. I když se tátovy koncerty v minulých letech konaly před galerií, věřím, že se Přerov někdy v budoucnu stmelí a zase se přesunou na náměstí,“ doufá Eliška Nováková.

Na koncertě zazní nejen koledy, ale i vánoční písničky Pavla Nováka. Na pódiu vystoupí skupina Black Rose, která zpěváka řadu let doprovázela - Tomáš Hambálek, Saša a Eva Zarivnij a řada dalších. Chybět nebude zpěvák Petr Šiška, s nímž tvořil Pavel Novák populární dvojici Šlágr kluci.

„Zazpívá písničky, se kterými s tátou vystupovali. O jménech dalších účinkujících jednáme,“ doplnila Eliška Nováková.

Vypouštění balonků

Součástí štědrodenního koncertu bude i vypouštění balónků na připomínku těch, kdo odešli, což byl zvyk, který Pavel Novák každoročně ctil.

Už v sobotu 3. prosince mohou lidé zavzpomínat na tradici vánočních koncertů také v Galerii Přerov, kde se v 16 hodin uskuteční vernisáž výstavy Pavel Novák k Vánocům patří.

„S nápadem uspořádat výstavu fotografií mě oslovila Galerie Přerov. Budou na ní nejen snímky z vánočních koncertů, ale i tátovy fotky z mládí, z koncertů s Pirillem nebo dobročinných akcí pro hemato-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci,“ přiblížila Eliška Nováková.

Ta chce pokračovat nejen v dobročinných akcích pro onkologicky nemocné děti Na dětech záleží, ale rozhodla se navázat i na tradici koncertů pro děti z mateřských a základních škol - na těch se po boku svého otce podílela a pomáhala je organizačně zajišťovat.

