Jaroslav Wykrent byl podle něj člověk přímý, nekličkoval, což s sebou občas neslo i bouřlivou atmosféru.

„Patřilo to k němu - stejně jako k mému tátovi. Právě proto to mezi nimi nebylo vždy růžové. Ale co mohu říci, bylo to vždy upřímné, čisté a dnes si dovoluji říct - přátelské. Nikdy nezapomenu, že jeden z prvních telefonů, který u nás zazvonil, když jsme se dozvěděli, že má táta rakovinu, byl od Jardy Wykrenta, a pak také od mistra Karla Gotta,“ popisuje Pavel Novák ml.

„Na druhou stranu, když se Jarda po mozkové příhodě dostal do nemocnice, vedla první cesta mého táty z koncertu okamžitě za ním do nemocnice. Tehdy jsem pochopil, že se mohou mít rádi i lidé, kteří mají na některé věci zcela odlišné názory. Že se mohou respektovat a mít rádi. To pro mě byla velká škola,“ říká.

Zemřel hudebník Jaroslav Wykrent

Milující žena, největší výhra

Po odchodu legendárního zpěváka do muzikantského nebe v roce 2009 to byl právě Jaroslav Wykrent, který Pavla Nováka ml. povzbuzoval, aby se k muzice vrátil a pokračoval v rodinné tradici.

„Nabídl mi i spolupráci, která nějaký čas fungovala. Také jsme se dokázali pohádat, ale to k našim povahám patřilo. Velkým zklidňujícím elementem byla vždy Jardova manželka Doris. Ona přihlížela s velkým nadhledem, a potom pronesla třeba jen jednu větu - a dál to nekomentovala. Až po čase jsem si tu větu vybavil musel jí dát za pravdu. Mít milující ženu, jakou Jarda měl, byla asi jeho největší životní výhra,“ prozrazuje Pavel Novák ml.

Ten na Jaroslavu Wykrentovi obdivoval velkou bojovnost, touhu po životě, touhu stále pracovat a přinášet lidem radost.

„Byl to velký bojovník. Přes zdravotní problémy se vždy vracel na pódia, podstupoval cestování, nahrávání. On to měl rád, miloval to. Nevzdával to, i když to pro něj muselo být někdy velmi vysilující a složité. Miloval lidi a rozdával se jim. Velký profesionál, velký skladatel, velký básník, velký člověk,“ říká s respektem Pavel Novák ml.

Ten si podle svých slov celý víkend prohlížel fotky a vzpomínal na Jaroslava Wykrenta.

„Nejsou slova, která by přesně popsala mé vnitřní pocity. Smutek si člověk musí odžít. Celý víkend jsem vzpomínal - potichu, uvnitř a velmi klidně. Vybavoval si toho usměvavého Jardu plného života, elánu, humoru, úsměvu a spokojenosti,“ zmiňuje.

„Jardo, budeš nám chybět. Snad najdeš konečně ten klid, který se v umění občas mění na rozbouřené moře. Moje vyjádření upřímné soustrasti míří k rodině. Najděte sílu, abyste tyto těžké dny překonali a zůstaly jen krásné vzpomínky,“ uzavírá Pavel Novák ml.

