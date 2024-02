Byl hudební ikonou šedesátých let, autorem nezapomenutelných písní jako Nádherná láska nebo Pihovatá, idolem mnoha žen. Pro Přerovany byl ale především velkým patriotem. Město na svého slavného rodáka Pavla Nováka nezapomíná - a jeho nedožité osmdesáté narozeniny připomene výstavou na náměstí T. G. Masaryka i ručně vyřezávanou lavičkou s umělcovou podobiznu, která bude mít své místo u Laguny.

Vzpomínka na Pavla Nováka | Video: DENÍK/Dagmar Rozkošná

Vzpomínka na Pavla Nováka, od jehož úmrtí uplynulo 11. února patnáct let, se uskuteční v pátek 8. března - dva dny před jeho nedožitými kulatinami.

Pavel Novák se narodil 10. března roku 1944 v Přerově, kde vystudoval gymnázium a po vysoké školy se do města vrátil jako učitel. Hrál a zpíval v kapelách Synkopa a Vox, v roce 1967 převzal bronzového Slavíka a zařadil se tak mezi nejúspěšnější interprety zlatých šedesátek.

Grafik Oldřich Schnabl zaplní přerovskou galerii digitálním uměním

Proslavil se i jako skladatel, textař a spisovatel. Složil více než sedm set písniček a napsal dva tisíce textů. V pozdějších letech se věnoval tvorbě pro děti. Pamětníci tvrdí, že kdyby se v začátcích kariéry dokázal vzdát milovaného Přerova a přestěhoval se do Prahy, byl by stejně slavný jako Karel Gott. Zpěvák ale zůstal až do smrti věrný Přerovu.

Zavzpomínejte na poslední vánoční koncert Pavla Nováka, 24. prosince 2008 Zdroj: DENÍK

Pavel Novák se v posledních letech života věnoval výchovným koncertům pro děti a byl také autorem knih, ve kterých líčil svůj boj se zákeřnou rakovinou. Nemoci podlehl 11. února 2009.

„Je rozhodně jedním z nejslavnějších Přerovanů, kteří se v našem městě narodili a žili tu. Jsme na Pavla Nováka dodnes pyšní,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Lidé mohou na Pavla Nováka zavzpomínat v pátek 8. března dvěma akcemi - první vzpomínku připravily pro návštěvníky Kulturní a informační služby města Přerova. Oprášena bude také výstava, která byla v Galerii města na Horním náměstí k vidění u příležitosti nedožitých umělcových sedmdesátin - teď bude mít expozice své místo ve výlohách na náměstí T. G. Masaryka 5 a 8.

Sportovní ples je za dveřmi, láká i na tanec draka

„Přesně před deseti lety jsme shromáždili tisíce řádků textu, stovky fotografií a další artefakty. Vzpomínková výstava byla tehdy pojata opravdu velkoryse, nechyběla třeba nejoblíbenější kytara Pavla Nováka, klobouk nebo fotokoutek. Letošní ambicí bylo připomenout obě výročí Pavla Nováka ve veřejném prostoru, proto je výstava oproti originální podobě značně zredukována,“ řekla vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová.

Atmosféru Novákovy zlaté éry dokreslí při vernisáži, která je naplánována na 15 hodin, hudební doprovod v podání Dušana Milloniga. Ten stál už v roce 1966 u zrodu kapely Vox, ve které Pavel Novák působil. A právě tehdy vznikly legendární hity jako Malinká, Pihovatá či Nádherná láska, které v jeho podání na venkovní vernisáži zazní.

Podívejte se na vzpomínkový koncert Pavla Nováka v Přerově 2019 Zdroj: DENÍK/Petra Poláková - Uvírová

O hodinu později, v 16 hodin, bude slavnostně předána k užívání lavička od uměleckého řezbáře, která bude mít své místo u Laguny. Je na ní podobizna zpěváka s krátkým popiskem.

Město za ni dalo 27,5 tisíce korun. Do budoucna se počítá s tím, že by se mohlo na stejném místě objevit více laviček slavných přerovských rodáků.

Město odkoupí bývalou hospůdku U Hrochů v Přerově. Přesune sem úředníky

„Každopádně Pavel Novák by měl být tím, kdo tradici zahájí. Lavička bude dlouhá dva a půl metru a na opěradle je zpodobněn umělec s kytarou, která k němu patřila - za ním je vidět i kousek starého Přerova. Autorem nového mobiliáře je řezbář Pavel Dlabal ze Senice na Hané,“ doplnil náměstek primátora Miloslav Dohnal.

A na Pavla Nováka nezapomene ani letošní kytarový rekord, který se koná vždy 1. května na hradbách u řeky Bečvy. Hrát se tam bude slavná Nádherná láska, která se původně jmenovala Che Sara a je coververzí italské balady.