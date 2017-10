Pátek třináctého přilákal do požární stanice hlavně děti

Prohlídka hasičské techniky - od cisternové automobilové stříkačky přes speciální plošinu až po „nádobíčko“, které záchranáři potřebují při vyprošťování lidí z havarovaných aut, přilákala v pátek třináctého do budovy požární stanice v Přerově stovky dětí z mateřských a základních škol.

Letos vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti pátek 13. října a tato akce má již tradičně zlomit pověru smolného dne. V jediný den se otevřely zbrojnice v celé republice a v každém městě čekal návštěvníky jiný program. Specialitou Přerova byla v odpoledních hodinách kontrola průjezdnosti ulic, během níž chtěli hasiči otestovat, jak rychle dorazí na místo zásahu.

„Návštěvníci mohou od osmi hodin ráno až do čtyř odpoledne zhlédnout veškerou zásahovou požární techniku. Můžou si pod dohledem našich příslušníků také osahat, jak to vypadá v kabině automobilu nebo třeba v hasičském člunu,“ popsal za organizátory jeden z přerovských hasičů Radek Ocelka.

Děti mohly obdivovat nejen výškovou techniku, s jejíž pomocí se jednotky dostávají při požárech do vyšších pater panelového domu, ale i cisternové automobilové stříkačky, kontejnerové systémy a ochranné pomůcky.

„Akce je pro děti určitě přínosem, protože mnozí toho o práci hasičů moc nevědí. Někteří předškoláci se s nimi sice už setkali, ale rozhodně ne tak zblízka. Je úžasné, že se mohou děti podívat i do prostor, kam by se jinak nedostaly - třeba do kabiny hasičského auta nebo do člunu,“ pochvalovala si učitelka Mateřské školy Píšťalka v Přerově Jitka Chytilová.

„Prohlédli jsme si i oděvy záchranářů a jeden z hasičů nám ukázal, jak se sjíždí dolů po tyči. Určitě by bylo dobré, kdyby se děti mohly setkávat i s jinými profesemi. Každý chce být inženýr, ale o řemeslech toho děti moc nevědí,“ podotkla.

Děti z mateřských škol překvapily svou rychlou odpovědí na otázku, co všechno hasiči dělají. „Hasí! Hlídají vodu! Pomáhají, když je třeba někdo zamčený a nemůže se dostat z bytu! Zachraňují lidi!,“ odpovídali jako o překot předškoláci.