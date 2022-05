Přerované navrhovali, kam půjde 1,5 milionu. Sešlo se 45 nápadů

Kam by měly mířit investice města, kdyby o nich rozhodovali obyvatelé Přerova? Lidé mohli do konce dubna posílat své nápady do participativního rozpočtu. Jak se ukázalo, zájem vyjádřit se k věci v Přerově nechybí. Celkem se sešlo pětačtyřicet návrhů.

Náměstí TGM v Přerově. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

„Harmonogram participativního rozpočtu má název Chci v Přerově. Do konce května proběhne kontrola formální správnosti a realizovatelnosti návrhů a v polovině června budou zveřejněny k hlasování. Od 16. do 17. června se otevře možnost veřejného projednávání návrhů, od 20. června do 31. července se bude hlasovat a 15. srpna město zveřejní vítězné projekty,“ zrekapitulovala mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Komenského ulice bez aut. Kolapsu se Přerov první den ubránil Na participativní rozpočet je vyčleněna částka 1,5 milionu korun. Zvítězit mohou tři větší návrhy, každý za maximálně 500 tisíc, ale také více malých. „Jsme rádi, že se Přerované zajímají o věci veřejné a zapojili se se svými nápady. O tom, které projekty dostanou zelenou, rozhodnou sami občané svým hlasováním,“ uzavřel přerovský primátor Petr Měřínský.