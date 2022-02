„Chtěli bychom občany vtáhnout do příprav od prvopočátku, a proto je vyzveme, aby pro participativní rozpočet vymysleli vhodný název, který bude kampaň provázet i v průběhu příštích let,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Město spustí tento týden anketu na webových stránkách a lidé mohou přicházet se svými návrhy. Radní pak jejich nápady posoudí a vyberou ten nejzajímavější. Pokud participativní rozpočet projde i na jednání zastupitelstva, rozběhne se větší informační kampaň.

„Participativní rozpočet znamená, že budou lidé moci sami navrhnout, co by si přáli změnit nebo zlepšit. Každý dostane možnost podávat nápady a podílet se na tvorbě celkového vzhledu města. Maximální náklady na realizaci jednoho návrhu by byly zastropovány částkou 500 tisíc korun. Mohou tedy zvítězit tři větší projekty nebo více malých,“ upřesnil primátor.

Nejdřív reálné návrhy, potom hlasování

Pokud materiál získá podporu, bude město přijímat návrhy od 7. března do 30. dubna. Na nových webových stránkách participativního rozpočtu bude k dispozici formulář k předkládání návrhů. A určen má být rovněž koordinátor z řad úředníků, který lidem zodpoví jejich dotazy.

„Jde nám o to, aby lidé nepřicházeli se zcela nereálnými nápady - třeba se stavbami na cizích pozemcích a podobně,“ doplnila náměstkyně primátora Hana Mazochová (ANO).

Návrhy, které projdou užším výběrem, se dostanou do hlasovacího systému a od 20. června do 31. července by mohli obyvatelé města hlasovat pro svého favorita. V srpnu by pak mohlo být jasno o vítězných projektech.

Opoziční zastupitelé z koalice Společně pro Přerov a Piráti už participativní rozpočet jednou navrhovali - v roce 2019. Tehdy ale neprošel. Problematikou se zabýval pouze finanční výbor, který tento rozpočet v Přerově nedoporučil zavést. Zastupitelé o něm hlasovali na jednání v prosinci, návrh ale nezískal potřebnou podporu většiny.

„Změnu kurzu“ opozice přičítá blížícím se komunálním volbám. „V současné době je pochopitelné, že vedení města zavádí možnost participativního rozpočtu, a to z jednoho prostého důvodu - blíží se komunální volby. Je škoda, že nebyl schválen už před třemi lety. Občané by tento krok rozhodně uvítali. Přesto jsem rád, že se zavedení tohoto skvělého nástroje přece jen podaří. A nepřekonatelné překážky se rozplynou jako pára nad hrncem,“ konstatoval Jan Horký, lídr opoziční koalice Společně pro Přerov a Piráti.

Na program jednání zastupitelstva se tento bod dostane 28. února.