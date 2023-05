Participativní rozpočet: nové návrhy mohou Přerované podávat do konce června

Přerované mohou i letos rozhodnout o tom, co by chtěli ve svém městě vylepšit a změnit. Lidé mohou do 30. června zasílat své návrhy v rámci druhého ročníku participativního rozpočtu. Mezi vítězné projekty, o nichž rozhodne veřejnost v hlasování, bude rozděleno 1,5 milionu korun.

