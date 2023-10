Už tak dost napjatá situace s parkováním ve městě se v nejbližších týdnech ještě zhorší. Parkoviště u Přerovanky v Kratochvílově ulici se na šest týdnů uzavře, a poté plochu pracovníci technických služeb opatří závorami.

Parkoviště u Přerovanky se koncem října uzavře, pak narazí řidiči na závory. | Foto: Se souhlasem Magistrátu města Přerova

Nový systém by měl zamezit tomu, aby zde řidiči neodstavovali auta bez zaplacených parkovacích lístků tak, jak se to dělo dříve. Řidiči bez uhrazení parkovného neodjedou, protože jim to závora nedovolí. Odstavná plocha v Kratochvílově ulici projde od 30. října do 10. prosince celkovou rekonstrukcí, kterou budou provádět Technické služby města Přerova.

„Čeká nás pokládka nového asfaltového povrchu parkoviště, realizace vjezdových a výjezdových zvýšených refýží, montáž vsakovacích tvárnic včetně drenáže a zasakovacích bloků. Instalovat budeme zcela nový parkovací systém včetně rozvodů kabelů. Součástí je i svislé vodorovné dopravní značení a nakonec provedeme terénní úpravy,“ přiblížil jednatel technických služeb Petr Měřínský.

Za všechny práce včetně instalace parkovacího systému s vjezdními i výjezdními kamerami zaplatí město bezmála dva a půl milionu korun i s DPH.

„Zavedení závor ocení všichni řidiči, kteří jsou zvyklí na placeném parkovišti platit, těch slušných se tedy nový systém téměř nedotkne. Závory budou osazeny kamerami, které umožní čtení registračních značek. Systém bude rychlý - obdobný jako v nákupních centrech,“ doplnil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Opravou projde koncem října také parkoviště v Petřivalského ulici. Za opravu parkovací plochy a přilehlých chodníků město zaplatí 617 tisíc korun.

„Od 23. října do 19. listopadu na parkovišti dojde k výměně silničních obrub, výškové úpravě poklopů a pokládce nového asfaltového krytu, ale také k přehutnění a přespádování podloží přilehlého chodníku, na který bude položena nová dlažba,“ upřesnil Měřínský.