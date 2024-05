Do míst, kde bylo před šedesáti lety hřiště, se na dva dny vrátí sportovní život. Parkoviště na náměstí Přerovského povstání se stane v pátek 14. a sobotu 15. června dějištěm Dne sportu města a dorazí sem také více než dvacet sportovních týmů, které si poměří síly v basketbale 3x3.

Lední hokej, fotbal, basketbal, volejbal, florbal, tenis, americký fotbal, atletika, plavání, vodní pólo, box, in-line hokej, karate, veslování, nohejbal, házená, gymnastika, mažoretky či badminton – takový je výčet některých sportů, s nimiž se budou moci lidé v pátek 14. června v rámci Dne sportu města Přerova seznámit.

Na zakázku města akci pořádá přerovský sportovec Jan Leitkep. „Možnost ukázat Přerovanům na jednom místě více sportů a nalákat zejména mladší ročníky k pohybu se nám moc líbila. Na ploše parkoviště budou probíhat i ukázky jednotlivých sportů a příchozí si většinu z nich budou moci na místě vyzkoušet. Dopoledne dorazí žáci z přerovských škol, od 13.30 do 17 hodin mohou přijít i děti s rodiči,“ shrnul přerovský primátor Petr Vrána.

V pátek odpoledne, a to od 10 do 12 hodin se na ploše uskuteční basketbalový 3na3 Turnaj primátora, na který pořadatelé pozvali studenty středních škol z Olomouce, Prostějova, Lipníka, Hranic a Přerova. „Své síly si tu změří až šestnáct týmů,“ uvedl za organizátory Jan Leitkep.

Každý z oddílů a klubů bude mít na náměstí Přerovského povstání či před obchodním centrem Galerie Přerov svůj stánek s prezentací. „Návštěvníci zde najdou i stanoviště přerovské nemocnice, která stále hledá dárce krve. Protože se město Přerov snaží aktivně pomáhat s vyhledáváním prvodárců, bude i tady snaha je najít,“ podotkla vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná.

V sobotu 15. června od 10 do 18 hodin se pak náměstí Přerovského povstání promění na hřiště uzpůsobené pro turnaj Chance 3x3 Tour, jehož součástí bude i street food festival. V loňském roce se tohoto přerovského turnaje, který se koná pod záštitou České basketbalové federace, zúčastnilo čtyřicet týmů všech kategorií, což pořadatelé považovali za úspěch. A věří, že na něj letos navážou.

„Vypsány budou opět kategorie dívek a chlapců do osmnácti let a hlavní mužská kategorie Elite. Hrát se bude na čtyřech hracích plochách systémem ‚skupina - pavouk‘,“ přiblížil organizátor akce Jan Leitkep. Připravena je i mokrá varianta - pokud by vytrvale pršelo, přemístili by se sportovci do Městské sportovní haly v Petřivalského ulici nebo do tělocvičny Střední školy technické v Kouřílkově ulici.