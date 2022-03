„Měla by dát odpovědi na otázky, jak řešit nedostatek parkovacích míst, ale i zda stavět nová parkoviště na úkor zeleně, a také kolik jsou občané ochotni za parkovné platit. Zabývat se bude i tím, zda by se ve městě uživily parkovací domy, a pokud ano, kdo by je měl stavět, a kde by měly vzniknout. Řešit má i podobu rezidenční zóny,“ nastínila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.