FOTOGALERIE, VIDEO/ Stavitelé a továrníci korzující upravenou alejí, slavnostní proslov zakladatele věhlasného parku Františka Thomayera a výstava na počest významného jubilea. Přerovský park Michalov oslavil v neděli odpoledne sto dvacáté narozeniny ve velkém stylu. Do atmosféry z počátku dvacátého století přenesl přítomné tanečními vystoupeními přerovský Dance Club, o příjemnou náladu se během prosluněného odpoledne postarali účinkující, kteří vystoupili na letošním prvním promenádním koncertu. Parkem prošly stovky lidí.

Přerov, oslavy parku Michalov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Na zahájení oslav 120. výročí připravilo město výstavu, která mapuje jednotlivé epochy parku - od slavných začátků v roce 1904 přes největší rozmach za první republiky až po úpadek na konci osmdesátých let. Na panelech jsou k vidění dobové snímky toho, jak park v minulosti vypadal.

Návštěvníky oslav v neděli přivítal i samotný zakladatel věhlasného parku František Thomayer, jehož role se zhostil Petr Pavlík z Dance Clubu v Přerově. Ten svému dílu popřál, aby se dále rozvíjelo a zvelebovalo tak, jak si žádá dnešní doba.

„Park jsem pro vás v roce 1904 architektonicky navrhl k potěše vaší duše a pro radost vašeho hanáckého srdce. Slavná obecní rada mi tenkrát dala k návrhu volnou ruku. Starosta František Tropper mě povolal do služby a řekl: Velevážený architekte Thomayere, navrhněte náš park tak, aby do něj i po sto letech Přerované chodili jako do oázy klidu,“ řekl s tím, že toto poslání se beze zbytku vyplnilo.

Rozkvetlý a pestrobarevný park si brzy po svém založení v roce 1904 získal mezi lidmi velkou oblibu. Konaly se tu nedělní promenádní koncerty, výlety dětí, slavnosti, byl místem, které lidé s hrdostí představovali návštěvám. Ve 20. letech zde byla vybudována botanická zahrada se skleníky včetně velkého palmovníku. K proslulosti parku přispěla také Středomoravská výstava, která se konala na přilehlém prostranství v roce 1936.

„František Thomayer byl významný zahradní architekt z Prahy, na kterého se před sto dvaceti lety obrátilo město Přerov, aby park vyprojektoval. Neméně významnou osobností byl ale i jeho bratr, slavný lékař, po němž se dnes jmenuje Thomayerova nemocnice v Praze. Měl ještě dvě sestry a jedna z nich pomáhala v rámci tohoto zahradního architektonického studia,“ uvedl zajímavost přerovský primátor Petr Vrána, který přišel na oslavy podobně jako ostatní radní a úředníci v dobovém oděvu.

Do úprav parku město v minulých letech investovalo nemalé finanční částky.

„Na dnešní den se připravujeme čtyři roky. Za tu dobu jsme se snažili ještě více vylepšit podobu parku, který prošel už dříve nákladnými úpravami. Pustili jsme se do mlatových cest, které neplnily svou funkci, revitalizací prošel altán, rozárium, proběhla také výsadba nových růží,“ vyjmenoval náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal.

Město v poslední době investovalo také do rekonstrukce veřejných toalet, k dispozici je i nové WC za restaurací. „Všechna hřiště prošla revitalizací, vyměnily se herní prvky, takže odpovídají dnešním standardům,“ řekl.

Nového nájemce má i restaurace v Michalově, která byla od loňského podzimu zavřená. Na nedělní oslavy byl v provozu stánek před restaurací, protože uvnitř objektu probíhají úpravy.

„Stánek byl dnes provizorně otevřený tak, abychom si dnešní den mohli naplno užít. V polovině června už bude restaurace otevřená a postupně bude nabíhat i co se týče gastra tak, aby byl v průběhu roku plný provoz,“ řekl.

Návštěvníci si v neděli užili pestrý program. Na pódiu se během promenádního koncertu vystřídaly Dechový orchestr Haná a Dětský pěvecký sbor Vocantes, Muzeum Komenského v Přerově připravilo pro nejmenší výtvarné dílny, na kterých si mohly děti vyrobit závěsné dekorace z papírových talířů a přání pro maminku ke Dni matek. Lidé si mohli projít všechna zákoutí parku a zpřístupněn byl také subtropický skleník.