V této přerovské chloubě kvetou magnolie a právě pod těmito překrásně rozkvetlými stromy se zastavila k polibku nejedna zamilovaná dvojice.

Tradice se zkrátka těší velké oblibě napříč generacemi. Páry se líbají pro utužení lásky, pro krásu žen i dívek a podle jiného výkladu této tradice, aby neuschly.

„Víme o tom, že by se to mělo odehrávat pod rozkvetlou třešní, ale nám se magnolie strašně líbí - a navíc, kde bychom tady hledali třešně,“ svěřila se zamilovaná dvojice, která se do Michalova vypravila v sobotu v podvečer. (dar)