Přerovský park Michalov vznikl přeměnou původního městského lesa a byl založen v roce 1904. V letech 2000 až 2010 prošel rekonstrukcí, která mu měla vrátit jeho historický ráz. I proto nahradily nevzhledný asfaltový povrch mlatové cesty. Toto řešení se ale ukázalo jako nepraktické.

„Protože jsou pískové cesty podmáčené a horní vrstva pěších tras nasáklá vodou a rozbředlá, objevilo se nedávno u vstupu do parku upozornění, že se mohou návštěvníci po Michalově pohybovat pouze omezeně. Chodit by měli jen po asfaltových chodnících,“ upozornila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Zkušební oprava

Problém se v městské rekreační zóně objevuje každoročně, obvykle na přelomu zimy a jara, nebo v době dlouhotrvajících dešťů. Vedení města proto v roce 2019 rozhodlo, že nechá stezky z písku zkušebně opravit - alespoň v jedné části parku.

„Firma provedla výměnu povrchu na osmadvaceti metrech, a to ve vstupní části parku z Máchovy ulice. Do hloubky deseti centimetrů bylo odstraněno podloží a navezly se vrstvy speciálního čistě minerálního materiálu. Oprava stála zhruba 200 tisíc korun a ukazuje se, že to byl krok správným směrem. Výměna celého povrchu by ale přišla na desítky milionů korun, musela by tedy probíhat po etapách,“ řekl jednatel přerovských technických služeb Bohumír Střelec.

Úpravy se před dvěma lety ujali odborníci z táborské firmy, zabývající se zahradní architekturou.

„Nový povrch tvoří dvě vrstvy výrobku Parkdecor, což je čistě minerální materiál. Díky svým vlastnostem je voděpropustný a nemusí se tedy řešit odvodnění cesty,“ vysvětlila Irena Šikulová z přerovského magistrátu.

Budeme jednat

O tom, zda by nebylo možné nahradit povrch cestiček například zámkovou dlažbou, jednali na svém posledním jednání také přerovští zastupitelé.

„Když jsme o této variantě v minulosti diskutovali, naráželi jsme na výhrady památkářů, kteří vydláždění nedovolí. O vhodném řešení ale budeme dál jednat,“ nastínil Bohumír Střelec.

Zástupci technických služeb žádají občany, aby respektovali zákaz vstupu a nepokoušeli se obcházet podmáčené stezky přes trávník.

Boty jak zedník

Aktuálně jsou v Michalově kovové zábrany, které návštěvníkům naznačují, aby dál nepokračovali v cestě a na místě budou tak dlouho, dokud trasy nevyschnou. Lidé jsou ale nespokojení.

„Proč už to neřešili dávno? Určitě to jde zpevnit tak, aby se člověk nebrodil břečkou. Už tam ani nechodím, protože mám vždycky boty jako zedník,“ postěžovala si třeba Jana Sklenářová z Přerova.

Situaci kritizují hlavně maminky s kočárky a senioři, kteří chodí do Michalova na procházku.

Někteří dokonce s nostalgií vzpomínají na praktický asfalt. „Nebyla to sice taková krása, ale aspoň se tudy dalo bez problémů projet na kole,“ vzpomíná seniorka z Přerova.