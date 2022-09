Tento trend pociťují i v jiných přerovských prodejnách. Na tom, že nejvíce podražil papír, se obchodníci shodují.

„Zhruba pět až šest let jsme s cenami nehýbali a byly poměrně stejné. Teď jsme ale zdražit museli. Něco šlo o dvě koruny, něco o pět až deset. Nejvíce podražil papírenský sortiment a taky lepidla,“ sdělila Monika Répalová z papírnictví Koh-i-noor.

Rodiče školáků si připlatí i za pouzdra a psací potřeby.

„Pociťujeme zdražení pohonných hmot, které zvedají cenu dovozu. Kvůli tomu musíme zdražovat velkou část sortimentu. Všímáme si taky toho, že lidi chodí nakupovat potřeby do supermarketů, což pro maloobchody není příznivý trend. My jim můžeme poradit a doporučit, co vše budou potřebovat, což markety nedokážou,“ vysvětlila vedoucí přerovské prodejny McPen Dagmar Zvonková.

Vyzkouší a koupí v e-shopu

Rodiče školáků se často uchylují i k nákupu přes internet. Tam můžou ceny produktů srovnat a koupit ten nejlevnější.

„Často se k nám chodí rodiče s dětmi jen podívat na aktovky a vyzkoušet je, jak sedí na zádech. Pak je ale v kamenné prodejně nekoupí a objednávají z internetu,“ vysvětlila Répalová.

Že se letošní nákup školních potřeb prodraží, potvrzují i rodiče.

„Tento rok nakupuji potřeby pro prvňáčka. Už si moc nepamatuji, kolik všechno stálo, když jsme věci pořizovali mému druhému dítěti, ale všímám si, že ceny jsou dost vysoké. Zdražuje se teď všechno, takže jsem s tím, že si připlatíme, počítala,“ svěřila se jedna z maminek Petra Marková.

„Pociťuji to hodně. Kupujeme sešity a pouzdra a všechno bývalo dříve levnější. Výdaje za pomůcky dost zasáhnou náš rodinný rozpočet. Ušetříme alespoň na aktovkách, protože ty jsme kupovali dětem minulý rok,“ řekla Pavla Kučerková.