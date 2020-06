Město obdrželo žádost společnosti Panattoni o prodloužení doby trvání budoucích kupních smluv o dva roky 7. května letošního roku.

„Žádost byla odůvodněna mimo jiné protahujícím se jednáním s posledním vlastníkem o uzavření budoucí kupní smlouvy - má se jednat o strategický pozemek, bez něhož by realizace projektu nebyla možná,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Podle náměstka přerovského primátora Michala Záchy (ODS) se záměr nepodařilo za čtyři roky realizovat. Postěžoval si i na váznoucí komunikaci.

„Společnost byla několikrát kontaktována a dodnes nemáme zpětnou vazbu. Na dopis, který byl odeslán, jsme nedostali žádnou odpověď,“ řekl.

Opozice: Odcházejí investoři i obyvatelé

Opozice ale kritizovala, že dlouho připravovaný záměr skončil u ledu.

„Materiál jsme projednávali a odsouhlasili ještě v minulém volebním období a celá věc se jevila jako velmi nadějná. Vypadalo to, že by tam mohly vzniknout nové pracovní příležitosti pro přerovské občany. Pro mě je to zarážející a překvapivé,“ vyjádřila svůj názor zastupitelka Helena Netopilová (SpPP).

Stejného mínění je i Radek Pospíšilík (Trikolóra). Podle něj by měli být radní při vyhledávání investorů sami aktivní.

„Podle mých informací přesouvá firma Ardon, pro kterou měla stavět společnost Panattoni novou výrobní halu, své aktivity do Olomouce. Místo toho, aby do Přerova přicházeli noví investoři, tak z něj zaměstnavatelé odcházejí, a lidé končí na úřadu práce. Neměli bychom jen nečinně přihlížet tomu, jak z města odcházejí lidé. Počet obyvatel každý rok klesá,“ zhodnotil.

Pro uvolnění pozemků za účelem jiného využijí je naopak zastupitel Antonín Prachař (STAN).

„Nemá cenu blokovat třicet pět hektarů pro budoucí rozvoj, navíc v čase, kdy město nezažívá nejlepší časy. Čím dříve se tento strategický pozemek nabídne investorovi, tím lépe. Materiál tedy vítám a budu ho podporovat,“ řekl.