Sté výročí narození slavného rodáka uctí koncertem i v jeho rodném městě. Kompozici, která bude mít v září ve slavnostní síni zámku světovou premiéru, složil speciálně pro tuto příležitost jiný talentovaný hudebník původem z Přerova - jazzový pianista Martin Konvička. Další vzpomínkové akce se uskuteční i v Brně a Praze.

„S nápadem uspořádat vzpomínkovou akci na Gideona Kleina přišel David Fligg, který napsal jeho obsáhlou monografii. V červenci vyjde v angličtině a v prosinci, kdy si připomeneme sté výročí narození skladatele, také v češtině,“ řekla koordinátorka projektu v České republice Zdenka Kachlová.

Autor monografie během svého bádání zjistil spoustu zajímavých věcí. „Objevil třeba na židovském hřbitově v Přerově hrob bratra Gideona Kleina. Malý František zemřel v pouhých čtyřech letech. Pochováni jsou zde i babička a dědeček předčasně zemřelého komponisty,“ dodala.

Přibude pamětní deska

Židovská obec by chtěla také umístit pamětní desku, která by připomínala Gideona Kleina, na místě posledního odpočinku v Přerově. „Vybíráme pro ni na židovském hřbitově vhodné místo a řešíme, jak by měla vypadat,“ zmínila.

Gideon Klein se narodil 6. prosince 1919. V rodném Přerově prožil jen krátkou část svého života - bydlel v domě se svými rodiči do jedenácti let, a poté se přestěhoval k sestře Elišce do Prahy.

„Úspěšným klavíristou a skladatelem se stal ještě před druhou světovou válkou. Od konce třicátých let 20. století tvořil Gideon Klein vážnější hudební díla, která prokazovala jeho kompoziční i technickou zdatnost,“ přiblížil historik Jiří Lapáček.

Talentovaný umělec vystudoval pražskou konzervatoř a po jejím zakončení přešel na Mistrovskou školu pražské konzervatoře a zapsal se ke studiu hudební vědy na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.

„Ve třicátých letech vystupoval na řadě koncertů, vysoce hodnocených tehdejší kritikou. Věnoval se i divadlu a pedagogické činnosti. Měl před sebou slibnou kariéru klavíristy a uznávaného komponisty a mohl být i úspěšným dirigentem,“ doplnil.

Zemřel na sklonku války

Gideon Klein byl kvůli svému židovskému původu v roce 1941 deportován do Terezína. Ani v ghettu ale nepřestával tvořit a stal se jednou z vůdčích osobností táborového kulturního života. Společně s žáky Leoše Janáčka, mezi nimiž byli Pavel Haas či Hans Krása, se stal jedním z hlavních skladatelů v Terezíně.

Mezi jeho díla z těchto let patří mimo jiné hudba pro smyčcový kvartet, smyčcové trio a klavírní sonáty.

Život Gideona Kleina vyhasl předčasně na samotném sklonku války, a to v pouhých pětadvaceti letech. Z Terezína byl deportován přes Osvětim do koncentračního tábora Fürstengrube, kde zemřel v lednu 1945 za nevyjasněných okolností - zřejmě při likvidaci tábora a pochodu smrti.

Sté výročí narození Gideona Kleina si připomenou nejen v rodném Přerově, ale i jiných městech.

„Spojili jsme se s pořadateli v Brně, Holešově, ale i Praze. Jeden z koncertů se uskuteční i na pražské konzervatoři, kde Gideon Klein ukončil Mistrovskou třídu,“ uzavřela Zdenka Kachlová.