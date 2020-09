Kdo by si chtěl připít meruňkovicí ročníku 2020, bude na Přerovsku jeden z mála šťastlivců. Většině sadařů letos meruňky pomrzly, a tak nad letošní úrodou bědují podobně jako pěstitelé třešní. Pálenice na Přerovsku už se naplno rozběhly, a jak se zdá, pověst ovocných destilátů budou zřejmě tento rok zachraňovat švestky a jablka. Těch je hodně a vypadají slibně.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Attila Racek

„Za posledních dvacet let je to snad nejhorší úroda meruněk a třešní, jakou jsem zažil. Meruňky nebyly vůbec, protože pomrzly, třešně zase uhnily vlivem deště. Úroda raného ovoce je zkrátka katastrofa, třešně, meruňky, ale i broskve to letos odnesly tragickým způsobem,“ líčí Oldřich Nesvadba, který má pálenice ve Vlkoši, Kojetíně a Lobodicích.