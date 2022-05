„Akci jsme pojali v tradičním duchu. To znamená tak, jak na to byli lidé zvyklí z předchozích dvaceti ročníků. Organizace ale pro nás byla letos trochu náročnější. Jednak se dva roky žádné akce nepořádaly, ale také jsme o dva roky starší, a té energie je o něco méně, takže snad to vyjde. Počasí nám letos přeje, a to je hlavní. Myslím si, že i lidé se těšili, alespoň podle jejich reakcí,“ řekla kastelánka tovačovského zámku Květa Zajícová.