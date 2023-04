Na několika místech na Přerovsku se v neděli 30. dubna rozhoří vatry a čarodějnice se vrhnou do víru tance a zábavy. Na Pálení čarodějnic mohou vyrazit lidé do Dřevohostic a Tovačova, odpoledne plné zábavy si užijí i návštěvníci Prosenic nebo přerovské Laguny.

Pálení čarodějnic v areálu přerovských lagun 2016. | Foto: Deník/Vojtěch Podušel

Velkému zájmu veřejnosti se každoročně těší Pálení čarodějnic v Dřevohosticích. „V zámecké zahradě bude hořet vatra a návštěvníky čeká bohaté občerstvení. Začátek je v 15 hodin a do 19 je program pro děti. Od 20 hodin pak pokračuje až do noci taneční zábava pro dospělé,“ popsala Věra Obkráčilová, starostka Sokola v Dřevohosticích, který akci pořádá.

Zadovádět si mohou rodiny s malými dětmi, pro které jsou připraveny nejrůznější soutěže. „Čeká je hod koštětem, čarodějný tanec, ale také kolo neštěstí. Mohou se těšit i na salon šerednosti, zaklínadla nebo přehlídku masek,“ přiblížila bohatý program. Do Dřevohostic dorazilo jen loni pět set lidí.

Stejně vyhlášené je Pálení čarodějnic také v Prosenicích, kde se akce koná od 15 hodin v obecním parku u hřiště.

„Z původní akce pro místní děti se stala tradice, která jen loni přilákala asi čtyři stovky návštěvníků ze širokého okolí. Děti se mohou těšit na stezku odvahy se sedmi stanovišti, soutěže, ale i společný tanec. V udírně bude plno a připraveno je bohaté občerstvení,“ přiblížila místostarostka Prosenic Martina Kolísková. Organizátoři nikdy nevynechají stylové čarodějnické kostýmy.

Dlouholetou tradici má Pálení čarodějnic také v Tovačově, kde se i letos koná bohatý doprovodný program. Areál zámeckého parku se otevře všem čarodějnicím v 15 hodin a zábava zde potrvá až do nočních hodin.

Od 15.30 do 17.30 hodin si užijí soutěže v areálu děti, od 16 do 17 hodin mohou obdivovat čarodějnickou show kouzelnice Radany. Velké pozornosti se vždy těší volba Miss čarodějnice Junior, která se koná od 17 do 18 hodin. Následuje koncert pop rockové kapely Cookies.

V Tovačově je Pálení čarodějnic vždy velkolepou událostí a součástí jsou i koncerty hudebních skupin. „Letos jsme vsadili na revivalové kapely, takže od 20 hodin zahraje Elán Haná Tribute band a od 22.30 Kabát revival,“ řekla kastelánka tovačovského zámku Květa Zajícová.

V mezičase je prostor také pro další atraktivní disciplínu - upálení čarodějnice, které se koná od 21 do 21.30 hodin.

„Poté následuje ohňová show a ve 22 hodin se bude těšit pozornosti volba Miss šereda Senior. Akce v zámeckém areálu potrvá až do půlnoci, kdy ji uzavře Ďábelský ohňozdroj. Chybět nebude ani nevázaný taneční barevný kotel,“ řekla kastelánka. Akci pořádá Okrašlovací spolek tovačovský.

Přerované jsou zvyklí vyrazit na Pálení čarodějnic na Lagunu, kde si užijí odpoledne plné zábavy u Bašty U Dokládalů. Program zde začne v 17 hodin.

„Na Laguně už se tradice ujala, takže místní čarodějnice nemusejí létat na vzdálená místa. Příležitost k účasti mají jak nejmladší čarodějnice, které let na koštěti ještě nezvládají, tak ty letité, které už to nezvládají,“ nastínil za organizátory Ladislav Župka z Turistického oddílu mládeže Lišáci.

Organizátoři zvou čarodějnice, ať opráší kostýmy a sundají pavučiny z košťat. Na třináctém Pálení čarodějnic bude jako obvykle hořet i vatra.

„Chopte se příležitosti vyřádit se v kruhu družek a zasoutěžit si o: nej čarodějnici a supr létací stroj a zatrdlovat na čarovné diskotéce. Připraveny jsou soutěže pro děti, bohaté občerstvení a možnost opékání na ohni. Po soumraku propukne velká ohňová show. Vstupné se neplatí,“ zve na akci Ladislav Župka. (pu)