Akuna show bavila Přerov i novými slokami hymny. Tady je text

FOTOGALERIE / Každý rok přiveze dvojice písničkářů - Miroslav Paleček a Ivo Jahelka - do Přerova sloky nové "Přerovské hymny", která je inspirována skutečnými událostmi ve městě.

Inspirací pro tu letošní se stal nejen významný Přerovan Paul Rausnitz, ale vděčným námětem byl i spor města s ekologickými aktivisty Děti Země nebo nečekaná vycházka tří slonů v ulicích města.

Přerovská 2018

Hudba: Miroslav Paleček, text: Ivo Jahelka



Když se mě tu někdo optá,

jakže si stojí Meopta,

řeknu - žádný haťa paťa,

ať žije přerovský Baťa!



Co Meoptu vytáh´ ze dna,

prostě frajer - prostě bedna,

před ním smekám…no a co vy

potlesk Paulu Rausnitzovi!



Jsou to pořád jenom slova,

že z Říkovic do Přerova

pojede se po dálnici,

už je to fakt na palici



Blokuje to hadí plémě,

co si říká „Děti Země,“

žáby, mloky chránit musí,

lidi ať se klidně dusí!



Ref: V hlavě si to přerovnám,

Přerov, Přerov, přerovnám,

jestli dobře Přerov znám

Přerov, Přerov, Přerov znám



Politici žvaní planě,

že stát vybírá líp daně,

prachy tečou, jen to hvízdá,

stavějí se Čapí hnízda



Jen v Přerově vzteky blednu,

obchvat stále v nedohlednu,

i děti na hřišti piští,

nechcem´ žít na parkovišti



Každý Přerovák na zkoušku,

vyfasuje na ksicht roušku,

bez ní totiž, milá slečno,

vycházet je nebezpečno



A k tomu do uší špunty,

nesmí to být žádný šunty,

dejte prosím na mou radu,

proti hluku, proti smradu



Velevážené publikum,

máme tu pro vás unikum,

rozhoupejte všechny zvony,

cirkus Přerov má tři slony



Jak to všechno půjde hladce,

uvidíte chobotnatce,

díky Bohu, za ty dary,

v Přerově jak na safari



I zubr na městském znaku,

myslel, že má vadu zraku,

když s údivem nad tou zvěstí

podíval se na náměstí



Naskyt´ se mu pohled strašný,

tři sloni tam pijí z kašny

za účasti policie

Jó v Přerově tam to žije!



Ref: V hlavě si to přerovnám,

Přerov, Přerov, přerovnám,

jestli dobře Přerov znám

Přerov, Přerov, Přerov znám



Život lidí je tu v sázce,

sloni v centru na procházce,

každý váží tak dvě tuny,

nažeňte je do Laguny



Nebo radši do Předmostí,

z mamutů je tam dost kostí,

rychlý odchod nebo odjezd,

blokují kruhový objezd



Až zástupce velitele,

pan Komínek rozhod´ směle,

sloni nejsou žádní vrabci,

ukončuji tuhle akci!



I chudák slon,

co má chobot,

zná Listinu práv a svobod

a ví, že když z kašny pije,

tak v Přerově zas to žije!



V hlavě si to přerovnej,

Přerov, Přerov, přerovnej,

ze všech měst je Přerov nej,

Přerov, Přerov - ten je nej!