V Palackého ulici se nacházejí dvě školské budovy, které pocházejí z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Byly postaveny v proluce, kde se původně nacházela farská zahrada.

Jedná se o zděné budovy z plných cihel, které jsou čtyřpodlažní a částečně podsklepené.

Bývalá Střední živnostenská škola na adrese Palackého 19 ale vypadá vedle sousední budovy Vysoké školy logistiky s číslem popisným 25 jako chudá příbuzná. Z fasády opadává omítka, dřevěné rámy oken jsou oprýskané.

„Budovu v Palackého ulici 19 dnes pouze temperujeme, provozní náklady tedy nejsou velké. Její rekonstrukce by přišla na desítky milionů korun, protože je ve špatném technickém stavu,“ řekl náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

V havarijním stavu jsou sítě, odpady, po výměně volají okna i omítky. Právě kvůli velkým nákladům na provoz a nutné rekonstrukci objekt opustila i firma, jež v těchto prostorách dříve provozovala živnostenskou školu.

Město před lety jednalo o využití s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zvažovalo se, že by se do objektu přesunula některá jeho detašovaná pracoviště. Z plánů ale nakonec sešlo.

Ani nápad přemístit sem knihovnu nevyšel. „Když jsme hledali vhodné prostory pro přemístění knihovny, posuzoval se i tento objekt. Problém je ale s únosností podlah - škola není pro knihovnu vhodná,“ uvedl.

