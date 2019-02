Přerov - Vydařená taneční show, po které se borcům ani nechtělo ven z vody – tak to vypadalo na Silvestra v Přerově, kde se konala tradiční otužilecká show na řece Bečvě.

Lehkým tanečním krokem, v rytmu známých melodií a s šampaňským v ruce letos zdolávali řeku Bečvu účastníci tradiční show otužilců v Přerově.

Její dvaačtyřicátý ročník si na Silvestra nenechaly ujít stovky lidí a oba břehy byly doslova obsypané milovníky zimního plavání.

Tradici silvestrovského otužování založil v Přerově první český přemožitel kanálu La Manche František Venclovský. Jeho manželka Pavlína tedy na akci nemohla chybět.

Stejně jako symbolická kytička, kterou vždy účastníci otužilecké show posílají po řece jako vzpomínku na slavného přerovského rodáka.

„Dokud manžel žil, tak jsem nikdy nechodila, protože jsem doma čekala na hosty, které Franta přivedl. Od té doby, co zemřel, jsem tu pravidelně. On vždycky říkal, že bez Bečvy nemůže být," vzpomněla na Františka Venclovského.

Sněhová voda z Beskyd

Zatímco během uplynulých ročníků se museli zimní plavci porvat s ledovými krami nebo vydatnou sněhovou nadílkou, letošní počasí k nim bylo mimořádně přívětivé.

„Takové krásné letní až podzimní počasí ani nepamatuji. Pro plavce je to ale krajně nevýhodné, protože my máme rádi, když má vzduch tak minus pět stupňů a voda dva stupně nebo k nule. Když ještě venku poletuje sníh, tak je to ideální. Vjem z plavání je ještě znásobený krásnou přírodou," řekl jeden z hlavních organizátorů akce Milan Svoboda.

Na tři desítky plavců se ale na sklonku roku 2013 ponořily do vody, která měla 3,5 stupňů Celsia. Teplota vzduchu připomínala spíše předjaří – venku bylo totiž krásných šest stupňů.

„Voda je krásně čistá, protože roztál sníh na horách a k nám přišla krásná sněhová voda z Beskyd," pochvaloval si.

Nejmladšímu bylo devět

Do chladných vln Bečvy se přijeli ponořit zimní plavci z různých koutů Moravy, ale i z Čech.

„Zůstáváme věrní Střední Moravě, takže nejvíce účastníků je asi z Přerova, Prostějova a Olomouce. Jsou tu ale i lidé z Frýdku Místku nebo Chocně," doplnila Kamila Svobodová, předsedkyně oddílu zimního dálkového plavání TJ Spartak Přerov.

Silvestrovskou zábavu si nenechala ujít ani Daniela Němčíková z Prostějova.

„Tentokrát jsem si vybrala masku jeptišky, protože nápady už pomalu docházejí. V minulých letech jsem vystřídala všechno, co se dalo – byla jsem Obelix, vězeň, Ferda Mravenec i hejno ryb," vyjmenovala.

Stejnou barvu dresu jako ona měl i nejmladší účastník show otužilců – teprve devítiletý Martin Šenkýř z oddílu Haná Prostějov, který to ve vodě pořádně rozparádil.

Ostatně na ležérně taneční styl vsadili všichni plavci, kteří se ve vodě dobře bavili a místo plaveckých temp si dokonce vyzkoušeli i společný kankán.

„Už jsem si stokrát říkala, že se na to vykašlu. Voda je ale jako droga, pořád vás to žene a láká. Když vylezete ven a tělo se zahřeje, zažíváte nádherný pocit," svěřila se jedna z nejstarších účastnic tradiční silvestrovské akce, sedmašedesátiletá plavkyně Libuše Svobodová.