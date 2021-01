Dovádění v recesistických kostýmech, které si vždy na sklonku roku dopřávají otužilci v Přerově, se ale tentokrát nekoná. Tradiční show s tancem a hudbou vystřídala na Silvestra jen tichá pieta u pamětní desky prvního českého přemožitele kanálu La Manche.

Silvestrovské show otužilců v Přerově

„Voda má ideální teplotu – tak 4 stupně - a i teplota vzduchu je dobrá, takže by se dnes plavalo velmi dobře. Láká mě to,“ neodolala jedna z nejstarších účastnic silvestrovské otužilecké show a ponořila do studené vody alespoň ruku.

„Na letošní ročník jsem se chystala, bez toho to nejde. A až jednou nebudu moci po svých, nechám se sem odvézt třeba na vozíku,“ směje se.

Začátek? Chtěli jsme se jen vykoupat

Zimnímu dálkovému plavání se Libuše Svobodová věnuje už devětačtyřicet let a na koupel ve studené Bečvě nedá dopustit.

„Úplně nejlepší podmínky jsou, když napadne sníh, zamrzne a vyleze sluníčko. Už jsme ale plavali s manželem a také Frantou Venclovským ve vodě, která měla minus jeden stupeň,“ dodává.

I když je založení silvestrovské tradice v Přerově připisováno právě Venclovskému, podle Libuše Svobodové se k akci přidal až o něco později.

„Na prvních ročnících nás tady bylo jen pár, převážně Přerováků. Žádné masky, chtěli jsme si jen tak zaplavat. Protože si ale plavců začali všímat lidé a zastavovali se u břehů, zpestřili jsme později silvestrovské koupání i kostýmy. Od druhého ročníku jsem se účastnila všech ročníků, které se tady konaly,“ líčí.

Solidarita Přerováků

Davy fanoušků začaly na nábřeží proudit až mnohem později. A přidávali se i účastníci z jiných měst.

„Když tradice začínala, občas se tu někdo zastavil, aby se podíval na ty blázny ve vodě. Pak ale začali jezdit lidé ze Znojma, s Frantou Venclovským i Olomoučáci, protože tam měl kamarády a v Olomouci byly dva oddíly, takže z každého někdo přijel. Akce přilákala i nadšence z Ostravy, Frýdku-Místku nebo Prostějova,“ podotýká.

Při vzpomínce na vydařené akce, které si zimní plavci i kolemjdoucí opravdu užívali, se jí zalesknou slzy v očích. Byly to okamžiky, na které jen tak nezapomene.

„Když jsme tu mívali Přerovský jarní kilometr, začínal tady na špici a končil u železničního mostu. Nejraději vzpomínám na rok 1975, kdy v březnu napadlo tak patnáct čísel sněhu a ve vodě se plaval kilometr. Plavci v té břečce museli utíkat zpátky. Líbila se mi tehdy ta solidarita Přerováků, kteří najížděli na ten konec se svými auty a plavce odváželi, aby nemuseli jít pěšky,“ vybavuje si příjemné okamžiky.

Praha se může jít zahrabat

Tradice silvestrovské show se v Přerově natrvalo zabydlela a loni oslavila padesáté narozeniny. Každý rok lemují břehy Bečvy tisíce lidí a zájemci o zábavnou podívanou postávají i na mostech.

„Rok od roku přichází více lidí a Praha se ve srovnání s Přerovem může jít zahrabat. Je to i tím, že se naše akce koná v centru města, takže místní to spojí s procházkou,“ dodává její dcera Kamila Svobodová, předsedkyně oddílu zimního dálkového plavání TJ Spartak Přerov.

Podle ní si v poslední době našla cestu k otužování spousta nováčků.

„Pokud si jdou zaplavat ve studené vodě, tak je důležité, aby v ní nechyběl pohyb. Měla by taky platit zásada, že než se začnou věnovat zimnímu plavání, měli by to prodiskutovat se svým lékařem. Důležité je i to, aby do vody nešli sami. To je asi alfa a omega všeho,“ uzavírá.