„Nejprve je nutné rozdělat všechny součástky výčepního zařízení jako je kohout, narážecí hlava nebo zařízení na mytí skla. Pak se zapojí sanitační médium, které sanituje a čistí celé potrubí až k pípě. Roztok tam cirkuluje dvacet minut, a poté se vypláchne. Na závěr se provádí kontrola výplachu, aby v zařízení nezůstal žádný sanitační roztok,“ přiblížil náročný proces ředitel přerovského pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

A jak vypadá třeba zařízení na umývání pivního skla po dvou měsících nucené odstávky? Usazeniny jsou patrné už na první pohled.

„Stálo to dlouhou dobu, takže je potřeba provést čištění důkladně, aby se pivo čepovalo v co nejlepších hygienických podmínkách - bylo čisté sklo a chutnalo tak, jak ho v pivovaru uvaříme,“ poznamenal.

Přerovský pivovar poskytl provozovatelům restaurací a hospod, do kterých dodává pěnivý mok, servisní službu zdarma a zajistil pro ně také dezinfekci.

„Chceme jim pomoci s rozjezdem provozovny, protože budou muset pravidelně provádět dezinfekci stolů a klik,“ zmínil.

Dva měsíce bez stáčení

Pro přerovský pivovar je 25. květen, kdy se konečně otevřou vnitřní prostory restaurací, dnem, na který netrpělivě čekal. Spuštění provozoven mu pomůže dohnat ztráty, které utrpěl kvůli koronavirové pandemii. Jak velké budou, zatím ředitel nedokáže odhadnout.

„Dva měsíce se nestáčelo pivo, ale už s otevřením zahrádek od 11. května se prodej opět zvýšil. Tím, že se otevřou vnitřní prostory, se rozšíří možnost posezení i ve večerních hodinách. Pro nás je zásadní, aby se lidé nebáli jít do hospod, a proto zajišťujeme zdarma dokonalé čištění,“ řekl.

Pivovar letos odpískal všechny větší akce pod širým nebem, které do areálu každoročně přilákaly tisíce návštěvníků - nebude Zubrfest ani Dočesná.

Restaurace Angus se na znovuotevření prostor chystá.

„Chtěli bychom navázat na to, kde jsme skončili. Aby hosté věděli, že když přijdou, zase tady bude to, na co byli zvyklí. Většinou se řídíme odezvou od hostů a máme v plánu i nějaké úpravy jídelního a nápojového lístku. Chceme, aby hosté, když se k nám vrátí, vůbec nepoznali, že jsme byli dva a půl měsíce zavření. Aby měli pocit, jakoby odešli v pátek z meníčka a v pondělí se na něj zase vrátili,“ uzavřela provozní restaurace Angus Silvie Skřečková.