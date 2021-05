„Nic se nezměnilo, stojím tady stejně dlouho jako včera. Včera jsem jel z práce čtyřicet pět minut a teď jsem na začátku, takže to bude asi tak stejné,“ poznamenal jeden ze šoférů.

„Jedeme tudy poprvé a předpokládali jsme, že bude cesta rychlejší. Zatím se to ale moc nedaří, snad příště,“ mávl rukou jiný z řidičů.

Překvapení? Další uzavírka

Velkým překvapením byla pro mnohé šoféry uzavírka ulice Velká Dlážka - už brzy totiž naplno vypukne stavba nové okružní křižovatky u Lidlu. Motorkáři, osobní, ale i zbloudilá nákladní auta, jedoucí ve směru z Palackého ulice, dojela až k pásce, u které stála hlídka republikové policie a nechápali, že se musejí otočit a vrátit zpět. Po chvíli vysvětlování si většinou dali říci.

„Je to nová situace a spousta řidičů jezdí po paměti, časem si to ale podle mě sedne. Musíme zjistit také správnou frekvenci časování semaforu na výjezdu z estakády směrem na Olomouc. Auta zde totiž po spuštění provozu stála - mohl to být ale důsledek nehody ve směru na Krčmaň,“ uvažoval radní pro dopravu Tomáš Navrátil. Díky dopravní policii se situaci podařilo zvládnout.

„Naše hlídky dohlížely na provoz v ulici Velká Dlážka, protože řidiči neakceptovali dopravní značení a vjížděli, kam neměli. Vedení stavby následně zajistilo provizorní dopravní značení v tomto úseku. V současné době je stále na místě hlídka, která dohlíží na dodržování značení,“ přiblížila mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.

Někteří mění auto za kolo

Na četné uzavírky a neprůjezdné úseky ve městě zareagovali někteří řidiči tak, že vyměnili auto za kolo. Kromě ulice Velká Dlážka je totiž neprůjezdná i Tovární u autobusového nádraží.

„Je to jediný dopravní prostředek, kterým se po městě můžu přepravovat. Na druhou stranu jsem rád, že se v Předmostí konečně začalo něco dít, protože kolony teď odpadnou a bude se nám líp dýchat,“ zhodnotil důchodce, který bydlí v Předmostí. „Jezdím pravidelně z Vinar a pro cyklisty je projížďka Přerovem za trest. Jeden semafor, druhý semafor, jedna cesta, druhá cesta. Prostě super - těším se, až bude konečně aspoň cyklostezka na Palackého,“ uzavřela Jolana Široká.