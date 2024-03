Vybrat největší ostudu Přerova a pojmenovat tak nejpalčivější problém, který trápí naše město, jste mohli v minulých týdnech prostřednictvím hlasování na webu Přerovského deníku. Mezi pětici ostud, které obyvatele města nejvíce trápí, se probojovala také sociální ubytovna v Tovární ulici v Přerově - tomuto tématu se bude věnovat čtvrtý díl našeho seriálu. Problémovými lokalitami v Přerově se budeme zabývat i nadále a rádi je rozšíříme o vaše tipy. Pokud máte námět na další ostudná či zanedbaná místa, zašlete svůj tip na e-mail: petra.polakova-uvirova@denik.cz

Ostuda Přerova, 4. díl: bývalá ubytovna v Tovární | Video: Deník/Petra Poláková - Uvírová

Bývalá sociální ubytovna v Tovární: Zlatá perla ostud Přerova

Příběh bývalé sociální ubytovny v Tovární ulici v Přerově, který sledovali zhruba před desíti lety obyvatelé města doslova v přímém přenosu, by vydal na deset románů. Bývalá budova Českých drah se stala útočištěm romských rodin, které se do Přerova sjížděly z celé republiky. V dobách „největší slávy“ žily v tomto objektu u autobusového nádraží desítky rodin.

Malé pokojíky obývaly i čtyřčlenné nebo pětičlenné domácnosti, se sociálním zařízením na společné chodbě. Jedno z pater patřilo nájemníkům sociální ubytovny U Zlaté perly romského podnikatele Pavla Mirgy, v dalším se nacházelo zařízení podobného typu - ubytovna Bernard.

Přerované si na chování problémových nájemníků dlouhodobě stěžovali. Do ubytoven se totiž stahovali nejen místní Romové, ale i přespolní z Karvinska a Ostravska. Někdy s kufry dorazili i Romové ze Slovenska. Na denním pořádku byly večírky, hluk ale i výtržnosti a konflikty. Časté byly také nájezdy dětských gangů do obchodů u nádraží, kde malí Romové ve velkém kradli.

Osud budovy připomíná jízdu na kolotoči

Až po opakovaných šetřeních Stavebního úřadu v Přerově se problémová sociální ubytovna uzavřela.

Důvodů odchodu obou provozovatelů z budovy bylo více, k těm hlavním ale patřily dluhy, neochota domluvit se na úhradách a vzájemné neshody. Jeden z provozovatelů měl problémy i s majitelem objektu. „Kromě toho byly v budově také potíže s elektroinstalací,“ líčili tehdy pracovníci sociálního odboru města. Zřejmě poslední kapkou bylo, když se v ubytovně začaly mezi dětmi šířit případy žloutenky.

Bývalá sociální ubytovna v Tovární ulici se dostala do centra pozornosti i z jiného důvodu - svou návštěvou ji totiž před lety poctil tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec, který v doprovodu komunálních politiků vyrazil na obchůzku sociálně vyloučených lokalit u nádraží.

Provozovatel ubytovny U Zlaté perly Pavel Mirga, který se zviditelnil díky nechvalně proslulému lazaretu hrůzy v Dluhonské ulici, po krachu svého podnikání v Tovární vyzval nájemníky, aby se vrátili domů - do místa svého trvalého bydliště.

Zapomněl jim ale vysvětlit, proč skončili na ulici - provoz ubytovny se mu přestal vyplácet, protože se město rozhodlo v Přerově vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Na seznamu těchto lokalit se objevily ulice v okolí nádraží, ve kterých žije početná romská komunita - Husova, Kojetínská, Škodova, Tovačovská - a pak také Tovární ulice. Právě zde se nachází bývalá drážní budova, kterou majitel pronajímal provozovatelům obou zrušených ubytoven.

Protože noví nájemníci ubytoven, závislí na sociálních dávkách, nedosáhli na doplatek na bydlení, provozovatelé byznys s lidskou chudobou ukončili. Budova definitivně osiřela v roce 2017.

Kdo je majitelem?

Po uzavření ubytovny v Tovární ulici si sice Přerované a obchodníci z okolí nádraží oddychli, žádný happy end se ale nekonal. Zchátralá budova je už několik let opuštěná a vypátrat jejího vlastníka je jako hledat jehlu v klubku nití. Na schodech u dveří, které jsou počmárané nápisy sprejerů, přespávají bezdomovci, před budovou je skládka vyhozeného nábytku a nepotřebných věcí.

„Je to tu prázdné už tolik roků…Měli by z toho udělat něco pro lidi. Třeba obchod nebo nějakou normální ubytovnu,“ baví se o zchátralé budově nájemníci sousední ubytovny Na Špici. „Bezdomovci tu občas na schodech přespávají, však jsou to taky lidi. Kam mají jít?. Spravit by se to ale mělo,“ rozhazují rukama.

Vzhled bývalé drážní budovy kritizují i kolemjdoucí. „Měli to tu dávno zbourat, už když se dělal průpich, tak jsem nechápala, proč tady tu hrůzu nesrovnali se zemí. Kolem toho baráku vede úplně nová cyklostezka, všechno se v okolí proměnilo, jen tento objekt zůstává pořád stejný,“ posteskla si paní Karolína T., která denně prochází kolem.

Budovu v Tovární ulici potkal podobný osud jako jiné drážní objekty v okolí nádraží. „Posledním zjištěným vlastníkem parcely, na které se tento objekt nachází, je při nahlédnutí do katastru nemovitostí Miroslav Dokupil,“ shrnul vedoucí odboru majetku města Alexandr Salaba. Podle úředníků magistrátu bydlí poslední vlastník nemovitosti ve Wiener Neustadtu, je rakouským občanem a je na něj vedena exekuce.

„Problém sledujeme už několik let a čekáme, jak to dopadne s exekucí. Až bude s kým jednat a vlastník bude zřejmý, může s ním město vstoupit do jednání a řešit další osud této nemovitosti,“ konstatoval tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch.

Podle primátora města Petra Vrány (ANO) je vlastník objektu jen těžce dohledatelný a nelze se s ním spojit. „Objekt je v neutěšeném stavu a při té hrůze je to dobré aspoň v tom, že už zde nikdo neprovozuje sociální ubytovnu. Podobných případů, kdy buď soukromí vlastníci nebo státní instituce prodali nemovitosti majiteli, který s Přerovem neměl nikdy nic společného, je bohužel mnohem více. Tito lidé nemají zájem rozvíjet v Přerově ani podnikání, ani bydlení a nemovitost drží pouze ze spekulativních důvodů. Budova tak řadu let chátrá,“ řekl primátor.

„Jedinou možností je za předpokladu, kdy se objekt opravdu fyzicky rozpadá to, aby zde Stavební úřad zahájil řízení - což byl třeba případ bývalé pošty u mašinky,“ zmínil. Za současný stav věcí podle něj může nekontrolovaný prodej majetku různých státních institucí v minulosti.