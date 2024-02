Vybrat největší ostudu Přerova a pojmenovat tak nejpalčivější problém, který trápí naše město, jste mohli v minulých týdnech prostřednictvím hlasování na webu Přerovského deníku. Anketa ukázala, že za třetí největší ostudu města považují naši čtenáři zchátralé budovy u „mašinky“ u nádraží - a tomuto tématu se bude věnovat třetí díl našeho seriálu. Problémovými lokalitami v Přerově se budeme zabývat i nadále a rádi je rozšíříme o vaše tipy. Pokud máte námět na další ostudná či zanedbaná místa, zašlete svůj tip na e-mail: petra.polakova-uvirova@denik.cz

Opuštěné budovy u mašinky sloužily jako squaty. Majitel slibuje jejich demolici

Za první republiky to byla reprezentativní vstupní brána do města. Z historických snímků přednádraží a slavného hotelu Grand na vás dýchne nostalgie a ožijí vzpomínky na dobu, kdy byl Přerov významným dopravním uzlem. I dnes prostranství „u mašinky“ poblíž vlakového nádraží dobře znají místní i přespolní - ale ze zcela jiného důvodu. Patří totiž k nejošklivějším částem Přerova.

Léta největší slávy má za sebou nejen mašinka, symbol nádražáckého života Přerova, ale na kráse této lokalitě nepřidají ani zchátralé budovy v jejím bezprostředním okolí. Mnozí z místních si přitom ještě pamatují, jak do budovy bývalé pošty chodívali telefonovat „meziměsto,“ nebo odsud posílali balíky.

„Zrovna dnes, když jsem šla na vlak, jsem se na mašinku podívala. Ze začátku byla taková krásně nastrojená a je mi úplně líto těch šikovných lidí, kteří ji tady postavili. Mašinka je pořád ještě dobrá, i když už bez nějakých ozdůbek. Ale ty dvě sousední budovy? To je opravdu hrůza,“ líčí Svatava Michalcová z Přerova. „Chodila jsem sem na poštu i na celnici, která byla hned vedle. To už je ale spoustu let. Teď, když člověk prochází kolem nádraží, je mu z toho pohledu smutno,“ dodává.

Nemovistosti jsou v rukách soukromého vlastníka

Nemovitosti, které v minulosti patřily drahám a státu, dnes mají soukromého vlastníka. A to je podle vedení města hlavní kámen úrazu. Radnice má totiž v ruce jen málo nástrojů, kterými může ovlivnit vzhled této části města. I když se o to snaží.

„Zhruba před rokem jsem toto téma na radnici zvedl, protože se budova bývalé pošty propadá. Stavební úřad vešel do kontaktu s majitelem, ale jednání byla zdlouhavá. Na jedné straně říkají, že to budou bourat, na straně druhé vidím stejné budovy na realitním serveru jako nemovitosti, určené k prodeji. Bylo by nejlepší, kdyby to někdo koupil a srovnal se zemí. V podobných případech by možná nebylo od věci ani vyvlastnění,“ soudí přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Město se ve spolupráci s Českými drahami snažilo zajistit alespoň to, aby do zchátralých objektů nemohl nikdo vstupovat, protože je to nebezpečné. Stavební úřad v Přerově učinil opatření, která mají eliminovat riziko. Objekty jsou dnes oplocené, místo je navíc ohraničené páskou.

„Demolice objektu bývalé pošty je dlouhodobě plánovaná, ale pořád se odkládá. Zabezpečili jsme vstup do budovy, aby nedošlo k ohrožení lidského zdraví a zamřížovaná jsou také okna. Padají zde totiž římsy a uvolňují se části střechy. Po odkrytí náletových dřevin se střecha propadá,“ popisuje dnešní stav pracovnice Stavebního úřadu v Přerově.

Když se ke zchátralým budovám přiblížíte z prvního nástupiště vlakového nádraží, tak se vám naskytne pohled na osiřelou noclehárnu bezdomovců se zbytky špinavého oblečení, matrací a jídla. Pohled od mašinky sice není tak ponurý, ale i tak je zjevné, že tyto prostory musejí být doslova rájem pro potkany a jiné hlodavce.

Na sociálně vyloučenou lokalitu dohlížejí strážníci

Prostranství u mašinky je mnohými Přerovany vnímáno jako část města, ve které se lidé necítí bezpečně. Městská policie proto do této sociálně vyloučené lokality nasměrovala hlídku asistentů prevence kriminality a pravidelně monitorují situaci také strážníci.

„Hlídky máme průběžně v sociálně vyloučených lokalitách a problémových oblastech, což je i případ okolí nádraží. Je zde velká fluktuace lidí s potenciálem možného vzniku konfliktu, a protože se zde soustředí pochybné existence, střeží prostor jak preventisté, tak naše hlídky,“ přiblížil ředitel Městské policie v Přerově Omar Teriaki. Dříve v někdejší budově pošty sídlili squateři, ale po zabednění oken a zamezení přístupových cest do objektů problém nezvaných nájemníků ustal.

České dráhy prodaly budovu v Husově ulici č. p. 631 soukromému vlastníkovi. „Na základě výběrového řízení byla v roce 2018 prodána s tím, že právní účinek zápisu změny vlastníka je ze 17. září 2018. Kupujícími byli Vasyl Fales a Martina Falesová. Nyní patří objekt podle náhledu do katastru nemovitostí firmě Nedecotex,“ uvedl Filip Medelský, specialista externí komunikace z Českých drah.

Vlastník budovy bývalé pošty v Husově ulici tvrdí, že demolici zchátralého majetku nic nebrání. „Pokud vím, tak bude tento týden podán demoliční výměr a objekt je určen ke zbourání. Nás už to v tuto chvíli nezajímá, protože to, co patří nám, bude odstraněno,“ ujistil Marek Svoboda, předseda představenstva společnosti Nedecotex, které objekt patří.

Zda, a kdy se podaří zlepšit vzhled zanedbaného prostranství v okolí nádraží, není jisté. Poslední snahou o zkrášlení se zdá být dvacet let stará úprava parčíku u mašinky, kterou připomíná cedule poblíž tohoto symbolu přerovského nádraží.

Je na ní uvedeno, že město prostranství opravilo u příležitosti 750. výročí povýšení Přerova na královské město v roce 2006. I když si od té doby vzhled přednádraží větší pozornost nezasloužil, možná překvapí oslava 770. jubilea, která je za dveřmi už za dva roky.

