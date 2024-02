Vybrat největší ostudu Přerova a pojmenovat tak nejpalčivější problém, který trápí naše město, jste mohli v minulých dnech prostřednictvím hlasování na webu Přerovského deníku. Stříbrná medaile v anketě patřila zanedbané Pasáži v centru města se ziskem 659 hlasů. Tomuto tématu bude věnován druhý díl našeho seriálu. Problémovým lokalitám v Přerově se budeme věnovat i nadále a rádi je rozšíříme i o vaše tipy. Pokud máte námět na další ostudná či zanedbaná místa, zašlete svůj tip na e-mail: petra.polakova-uvirova@denik.cz

Přerov, OSTUDA, Pasáž | Video: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Zchátralá Pasáž: Vítejte ve světě zábavy, který zanikl před čtvrt stoletím

Reklamní poutač, lákající na zábavný večer v zaniklé Bzenecké tančírně, potrhaný plakát s portrétem Jimi Hendrixe a zatemnělé výlohy zkrachovalých obchodů. Umělé květy, lemující výlohy asijských prodejen a prázdná vietnamsko-thajská restaurace. Když procházíte zchátralou Pasáží v srdci Přerova, máte pocit, že jste na konci životní pouti. Takovou koncentraci nostalgie a vzpomínek na zkrachovalé obchody, promarněné příležitosti a místa, ve kterých to kdysi pulsovalo, hned tak nenajdete.

Zanedbaná Pasáž mezi Palackého a Kratochvílovou ulicí se v anketě Deníku o největší ostudu Přerova umístila na druhém místě a obyvatele města, které jsme oslovili v ulicích, to příliš nepřekvapuje. „Vadí mi, že tady nejsou žádné obchody, kdysi tu byly potraviny, trafika, ale i nábytek. Je to tu také dost špinavé, kdo se má na to dívat,“ zhodnotil třeba pan František.

V centru Přerova končí další obchody, které zákazníci opláčou

„Přerov je celkově hrůza, když se podíváte na některé části města. Pasáž ještě není to nejhorší místo, trochu dohromady by se mohla dát i Kojetínská ulice, kde teď bydlím. S pořadím v anketě o největší ostudu města, kde vyhrála Kojetínská a druhá je Pasáž, rozhodně souhlasím,“ vyjádřila svůj názor Lucie Machalíková.

Stejně to vnímá i řada seniorů. „Ještě před dvaceti lety byly v Pasáži normální obchody, ale to, co je tady teď, je opravdu hrůza. Navíc je tu velký nepořádek. Přece, když mám živnost, tak si uklidím aspoň prostor před výlohou,“ zhodnotila jiná z místních Alena Vránová a zavzpomínala: „Pamatuji si, že tu byl obchod s italskou módou, prodávali tu boty, ještě před pár lety tu byl i nábytek,“ zmínila.

Prodat nebo ne?

Pasáž měla ve třicátých letech minulého století nenapodobitelnou atmosféru. V roce 1924 ji vybudovali manželé Köhlerovi a byly zde obchůdky drobných živnostníků, kteří si říkali „pasážníci".

„Například prodej bot Merta, oprava a prodej hudebních nástrojů Just, řeznictví a uzenářství Sekera nebo lahůdky a smíšené potravinářské zboží Bouda," vzpomínala před lety pamětnice, jejíž tchán Jindřich Bouda měl v Pasáži „specielní obchod ušlechtilých vín, jemných likérů, jižního a tuzemského ovoce a lahůdek všech světadílů".

Po sametové revoluci v devadesátých letech odkoupil objekty i s byty majitel Petr Peška. Vlastníků je ale více a některé prostory patří městu - například ty, ve kterých byla dříve Výstavní síň Pasáž a dnes se sem dočasně přesunula z budovy bývalého Emosu agenda magistrátu občanek a pasů.

Město promarnilo příležitost odkoupit bytové a nebytové prostory v centru Přerova

Úpadek Pasáže byl pozvolný. Ještě před desíti lety zde byly obchůdky a lidé se mohli zastavit i v galerii. Největší odliv obchodníků nastal už před covidem - kvůli problémům s nepřizpůsobivými a vysokým nájmům. Město mělo možnost odkoupit nemovitosti v roce 2014, a pak o pět let později - v roce 2019. Šanci ale promarnilo.

„Přesně před desíti lety dostalo město nabídku koupit za 21 milionů korun Pasáž, jejíž součástí jsou i obchody a byty. Zastupitelé ale pro tuto nabídku ruku nezvedli. Argumentovali tím, že jde o příliš vysokou sumu a další miliony by musely jít také do kompletní rekonstrukce. O Pasáži jednali zastupitelé znovu na jaře roku 2019, ale ani tehdy záměr úplatného převodu do vlastnictví města neprošel,“ vrátila se do minulosti mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

VIDEO: Rekonstrukce 'ostudy' náměstí v Přerově se naplno rozběhla. Podívejte se

Zastupitelé se sice v minulých letech k tématu Pasáže několikrát vrátili, ale bez výsledku. Změní se to? Vedení města dnes o odkoupení neuvažuje.

„Souhlasím s tím, že je Pasáž ostudou Přerova. Jen její část je ale v majetku města - a o tu se staráme. Investovali jsme do prostor, ve kterých se dnes vyřizují občanské průkazy a pasy, plánujeme také opravu výloh,“ uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Problémem je skladba nájemníků, kteří v domech bydlí. Pokud by město Pasáž kupovalo, tak by kupovalo objekty i s nimi. „Poslední nabídka na odkoupení byla 42 milionů včetně bytových jednotek,“ zmínil primátor.

Přerovská Eiffelovka

Vedení radnice chce přesto problém zchátralé Pasáže řešit. „Pasáž a přilehlé nemovitosti patří panu Peškovi. Pouze pravá strana nebytových prostor je města a prošla rekonstrukcí. Čeká nás ještě výměna výloh za nové. Vnímáme neutěšený stav prostoru a jednáme s vlastníkem o možnostech a podmínkách spolufinancování zlepšení vzhledu veřejného prostranství,“ doplnil náměstek primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu - ODS).

Podle majitele Petra Pešky je Pasáž památkově chráněná. „Byla postavena stejnou technologií jako Eiffelova věž. Nechali jsme si udělat studii a bylo nám sděleno, že větší stavební zásahy nejsou možné. Výměnou prošlo sto padesát skel, která jsme museli nechat dovézt až z Bulharska,“ líčí Petr Peška.

Tak vypadala ve třicátých letech minulého století velká pasáž v Přerově.Zdroj: Archiv

V minulých letech z Pasáže odešla řada obchodníků. „Prodejci zkrachovali, jako mnoho jiných v Přerově. Objekty i s byty chtěli koupit za 90 milionů Vietnamci, ale neprodal jsem jim to. Jednali jsme s bývalým a teď i současným vedením radnice o možných úpravách, protože bez součinnosti s městem to nejde,“ nastínil Petr Peška, který se prý s obchodníky domluvil i na podmínkách úklidu. „Každý, kdo prodává, je povinen umístit tam něco na odpadky a prostranství uklidit. Vietnamci to uklízejí. Dlažba je ale původní, hodně užívaná a do oprav byly by nutné větší investice,“ podotkl.

Že cesta ke změně vzhledu Pasáže nemusí být zase tak trnitá, o tom je přesvědčena Anna Němec Sypěnová, která spolupořádá akce ve veřejném prostoru - například Land art nebo Den sousedů.

Farmářské trhy v Přerově se stěhují na Horní náměstí. Kvůli stavbě nové radnice

„Kroky, které může město podniknout, aby byla Pasáž hezčí, nejsou zase tak náročné. Stačilo by zadat technickým službám, ať tam jednou za čas uklidí a vytřou, domluvit se s vlastníkem a nechat odmontovat nefunkční věci z dob minulých - neplatné vývěsní štíty hospod, které už tam dávno nejsou, odmontovat hliníkové vývody podél stěn z bývalé vinárny, opravit zasklenou střechu a zdivo pod ní. Už dříve na chodce kvůli havarijnímu stavu opadávaly části střechy,“ zmínila.

„Také by stačilo usměrnit bujarou expozici zboží pana Vietnamce na rohu, která je v kontrastu s elegantním prostorem města naproti,“ soudí.

Problémovým lokalitám v Přerově se budeme věnovat i nadále a rádi je rozšíříme i o vaše tipy. Pokud máte námět na další ostudná či zanedbaná místa, zašlete svůj tip na e-mail: petra.polakova-uvirova@denik.cz

Anketa k tématu



Nahrává se anketa ...