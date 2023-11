Nejnákladnější rekonstrukce budovy v majetku města v pátek dopoledne odstartovala. Zástupci přerovské radnice a zhotovitelské firmy VCES podepsali symbolicky přímo na chodníku před zchátralou „ostudou“ města na náměstí T. G. Masaryka 16 smlouvu na provedení rekonstrukce za 359 milionů 508 tisíc korun. Práce začnou už v lednu a stavební ruch v centru potrvá dvaadvacet měsíců.

Podpis smlouvy, náměstí T. G. Masaryka 16, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Zchátralý vzhled někdejší budovy Okresního stavebního podniku, ve které byly později kanceláře a obchody, se promění podle návrhu společnosti Anagram&Gruppa. Hlavním prvkem moderního komplexu se stane atrium, které určuje složení fasády a kancelářských prostor. Atraktivní bude i atypické schodiště, v posledním patře se počítá s terasou a kavárnou.

Smlouvu na rekonstrukci stvrdili svými podpisy přerovský primátor Petr Vrána (ANO), předseda představenstva společnosti VCES Zdeněk Pokorný a místopředseda představenstva Anthony De Busschere.

„Jedna z největších investic do městského majetku promění nevzhlednou budovu na náměstí T. G. Masaryka 16, která historicky sloužila k mnoha účelům. V šedesátých letech zde byly domky a ráz náměstí byl úplně jiný. Dva roky jsme pracovali na tom, jak objekt přebudovat a začali architektonicko-urbanistickým dialogem. Vítězný návrh vzešel od skupiny Anagram&Gruppa, která objekt navrhla jako skleněnou budovu s vetknutým schodištěm,“ přiblížil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Moderní budova se stane novým sídlem magistrátu

„Bude sloužit především občanům pro vyřizování úředních záležitostí. Ve spodních dvou patrech bude sídlit agenda, která je dnes v Pasáži - to znamená občanské průkazy, cestovní doklady a registr vozidel. Do objektu se přemístí třetina našich úředníků,“ upřesnil primátor.

Se zahájením prací se počítá v lednu 2024 - lidé se tedy nemusejí obávat toho, že by vánoční trhy a adventní koncerty na náměstí rušili stavebníci. „V lednu začneme částečnou demolicí, která potrvá šest měsíců. Nejnáročnější bude vypořádat se s fasádou do náměstí, kde je nejužší kontakt s okolím,“ nastínil Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES. Firma má ale podle něj s podobnými typy staveb bohaté zkušenosti a v současné době provádí například rekonstrukci hotelu v centru Prahy.

„Neobáváme se toho, že by na nás vykoukli kostlivci ze skříně - a pokud ano, tak si s nimi poradíme. Za mě je důležité mít to dobře naplánováno, naprojektováno a pak všechno dobře dopadne. Můžou se najít nějaká překvapení, ale nepředpokládám, že bychom měli najít něco zásadního. O čem víme, jsou boletické panely,“ shrnul.

V průběhu prvních šesti měsíců provede firma demoliční práce, odstraňování střešních souvrství, fasády a vnitřních stěn, a to až na nosnou ocelovou konstrukci objektu, která zůstane zachována.

„Pro nově navržené železobetonové monolitické prvky, jako výtahové a instalační šachty, sprinklerovou nádrž a schodiště budeme využívat výhradně beton se sníženou uhlíkovou stopou, který uplatňujeme na všech našich stavbách, a je to součástí naší vize,“ dodal Pokorný.

Kolemjdoucí zaujme předsazené průběžné schodiště



To je výrazným architektonickým prvkem nové budovy. „Zajímavé se jeví také využití tahokovu na jižní předsazené fasádě pro přistínění vnitřních prostor při zachování maximálního přirozeného světelného komfortu,“ přiblížil některé prvky objektu Zdeněk Pokorný. Ten věří, že stavebníci práce dokončí ještě v roce 2025 a na začátku roku 2026 firma městu předá klíčky.

Úředníci se začnou do pětipodlažního objektu stěhovat v roce 2026. „Bude jich tu kolem stovky. Budova se stane hlavním sídlem magistrátu, ale radnice by měla zůstat na svém současném místě. Vzhledem tomu, že jsou obě nemovitosti v těsné blízkosti, určitě to nebude problém,“ doplnil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

V době, kdy se začne upravovat interiér nové budovy, by už mělo mít město k dispozici i jednotný vizuální styl - interiérové prvky by s ním měly korespondovat. „Protože jde o nejnákladnější rekonstrukci budovy v majetku města, chceme lidem zprostředkovat její průběh. Zajistíme proto časosběrné snímky z kamery, které budou průběh prací po dnech dokumentovat,“ doplnil Lichnovský.