Zchátralý objekt má konečně šanci na razantní proměnu - město ho hodlá odkoupit a po rekonstrukci bude sloužit jako nové sídlo magistrátu.

Přerovská radnice by měla zaplatit za nevzhlednou budovu, která patří pěti vlastníkům, částku 41 milionů 160 tisíc korun. V současné době zde sídlí několik firem a jsou tu i prostory magistrátu, kam si lidé chodí vyřizovat občanské průkazy a pasy.

„Po rekonstrukci by se sem měla přestěhovat zhruba polovina magistrátu a úředníci zaplní všech šest podlaží. Koupi ale ještě musejí na svém zasedání 3. února posvětit zastupitelé,“ shrnula mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Magistrát je dnes roztříštěný a jednotlivé odbory se nacházejí v několika různých budovách.

Šestipodlažní objekt na Masarykově náměstí je typickým produktem budovatelského experimentu v Přerově. Do historického jádra byla v šedesátých letech minulého století zasazena nevkusná reálně socialistická stavba, které musely ustoupit původní menší domy. Do oprav se navíc padesát let téměř neinvestovalo.

„Zastupitelům nastíníme hrubý odhad nákladů, protože je to logicky bude zajímat. Všichni už měli možnost si celý objekt - od přízemí až po střechu - detailně prohlédnout a vznést své dotazy,“ řekl náměstek přerovského primátora Michal Zácha. (ODS).

Podle něj není vyloučené, že bude možné čerpat na opravu objektu finance z dotačních titulů, s jejichž pomocí se spraví fasáda, střecha nebo vymění okna.

„Šikovný projektant by obvodový plášť zcela jistě oživil a je zde prostor pro kreativitu. Následně přijde na řadu interiér, který už neodpovídá požadavkům doby. Proměna vzhledu budovy by měla být u konce v závěru roku 2022,“ doplnil.

Přerov chce získat administrativní budovu do svého majetku i proto, že každý rok zaplatí za nájem jednoho patra nemalou finanční částku. Za dobu, co zde sídlí část úřadu, už město zaplatilo vlastníkům celkem 16 milionů korun.

„Výsledná kupní cena je opravdu kompromisem a podařilo se nám ji vyjednat s majiteli, kteří měli původně vyšší požadavky,“ uzavřel přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).