Zástupci města byli na začátku nového tisíciletí postaveni před otázku, co s dezolátní čtvrtí, ve které žilo až pět set sociálně slabých nájemníků. Právě tehdy padlo rozhodnutí, že budou domy prodány i s nájemníky slovenské společnosti Immofin, a to za částku 1,5 milionu korun.

Škodova ulice patřila až do šedesátých let 20. století k atraktivním přerovským adresám a v obytných domech žili zaměstnanci Českých drah. Na konci osmdesátých let byli ale do této části města vystěhováni problémoví lidé a neplatiči. V devadesátých letech už se o Škodově ulici mluvilo jako o romském ghettu.

„Škodovka“ měla už od devadesátých let pověst ulice, které je lépe se vyhnout. Hlavně po setmění. Když měli Přerované v dotazníkovém šetření zakreslit do takzvané mapy strachu místo, kterého se ve městě nejvíce obávají, bezpečně zvolili právě Škodovu ulici. Proč? Na denním pořádku tu byly konflikty, rostla kriminalita, běžné bylo také pokřikování Romů na kolemjdoucí.

Podívejte se na fotogalerii z bourání na škodově ulici:

„V roce 2007 se tato firma zavázala, že najde na své náklady nové bydlení pro desítky rodin, domy zbourá a do pěti let zde vybuduje výstavní čtvrť se sto padesáti byty, obchody a kancelářemi. Podařilo se jí vystěhovat část nájemníků, zčásti zdemolovat budovy, pak se ale zástupci firmy Immofin, kterou přejmenovali na Opera Bohemia, dostali do finančních problémů a z plánů sešlo,“ vrátila se do minulosti mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Firma skončila v insolvenci, čtvrť byla oplocena a zakonzervována.

Ostudy Přerova, 1. díl: Ghetto v Kojetínské ulici

Začala složitá anabáze, kdy se vedení radnice snažilo získat svůj majetek zpět. Zastupitelé v roce 2016 odsouhlasili, že Škodovu ulici koupí zpět do majetku města, a to za 3 miliony 270 tisíc korun. V roce 2017 začala firma bourat poslední zchátralé domy, které ohrožovaly kolemjdoucí. Území prošlo v roce 2019 revitalizací za 2 miliony 650 tisíc korun, hlavní plocha po zbouraných domech byla upravena a zatravněna.

Zákoutí U Kmotrů

Procházka Škodovou ulicí už v ničem nepřipomíná dobu dávno minulou. Na místě, kde kdysi stály zchátralé domy, je dnes zelený plácek s lavičkami. Budovy v levé části ulice směrem k nádraží jsou opravené. Některé objekty ve Škodově ulici jsou ale v dezolátním stavu - vykřičníkem je třeba zchátralá hospoda U Kmotrů, která zeje prázdnotou.

V jejím těsném sousedství se za oplocením hromadí nepořádek - od stavebního materiálu až po klasický odpad. Vedle popelnice na konci ulice leží vyhozená televize, kráse nepřidají ani jiná zákoutí. Spektrum živností v této ulici je různorodé - od ubytovny přes prodejnu nábytku až po army shop. Vizuální styl ulice zachraňují malby dětí, které vyzdobily zeď blíže k nádraží výtvarnými díly.

Radikálové v roce 2011 pochodovali i přes Škodovu ulici. Podívejte se na fotogalerii:

Jak dnes vnímají tuto část města Přerované? „S tím, co tady bylo kdysi, se to už naštěstí nedá srovnat. Hospoda U Kmotrů, to je ale bizár. Kdysi se tu ve velkém scházeli Romové, teď je tu už naštěstí klid,“ zhodnotil jeden z kolemjdoucích, pan Tomáš. „Je věčná škoda těch domů, pamatuji si ještě, jak byly krásné. Pak to ale museli zbourat, protože to tady celé zničili a rozebrali i s trámy,“ zavzpomínala seniorka z Přerova, která bydlí v nedaleké Komenského ulici.

Co bude dál?

Zůstane vzhled Škodovy ulice takový, jaký je dnes, nebo se město vrátí k plánům na proměnu této lokality v moderní čtvrť? „V roce 2016 město uspořádalo urbanistickou soutěž na proměnu celého území. Bylo to v době, kdy se podařilo koupit zpět pozemky do majetku města. Zároveň Juta postupně utlumovala svůj areál. Připravovala se také stavba průpichu, která byla na spadnutí, takže bylo načase zabývat se tím, jak bude celé území v budoucnu vypadat,“ vzpomněl architekt a opoziční zastupitel Jan Horký (SpP).

Ze soutěže vyšel návrh na přestavbu celé čtvrti. „Byla tedy šance vybudovat dva tisíce nových bytů a investovat nemalé finanční částky. Když si to člověk spojí s potenciálem Přerova jako města uprostřed Moravy, s dobrým napojením jak na dálnici, tak železnici, může být docela zajímavé - s ohledem na blízkost Zlína a Olomouce,“ poznamenal.

Ostuda Přerova, 5. díl: Bývalý hotel Grand a sousední objekty

Tento plán se podle něj rozpracovává už deset let. „Vázne to především na nešťastném odmítnutí koupě areálu Juty - proto celá lokalita dále nevzkvétá. Je potřeba obnovit jednání s Jutou a celý plán na sjednocení pozemků dotáhnout do konce tak, aby se příprava s jasně nastavenými pravidly rozběhla a mohly se rozdělit parcely pro zájemce o koupi,“ řekl.

Snahy změnit vzhled této lokality dnes narážejí i na předsudky a konstatování, že boj o proměnu vyloučených lokalit je bojem s větrnými mlýny. V těsném sousedství Škodovy ulice se totiž nachází také Husova, navazuje Kojetínská. I zde žijí desítky romských rodin. Respekt budí i okolí přerovského nádraží, kam se přesunuly problémové jevy.

Ostudy Přerova, 4. díl: Bývalá sociální ubytovna v Tovární ulici

„Po zbourání domů ve Škodově ulici město deset let s touto částí nemohlo nic dělat. Dnes už ale můžeme projektovat a po deseti letech tam bez jakékoliv pokuty můžeme buď postavit něco městského nebo to prodat investorovi.

Vidím to jako obrovskou příležitost, i když má Škodova ulice stále jakési stigma. Díky investicím může být tato čtvrť mnohem zajímavější a můžeme tam provozovat jiné činnosti, než obchod s chudobou,“ soudí Horký.

Radní mají s touto lokalitou do budoucna plány. „Celé území přednádraží včetně průpichu a Škodovy ulice je zařazeno do přestavbového území s novým návrhem zastavění obytnými domy, novou úpravou komunikační sítě i celého budoucího veřejného prostoru,“ potvrdila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová, Naděžda Švrčková