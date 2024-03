Kdysi honosná čtvrť u nádraží dnes připomíná Las Vegas

Náhodný cestující, který zrovna vystoupil na nádraží z vlaku, si musí připadat, jako kdyby místo do Přerova zabloudil do Las Vegas. U východu z nádražní budovy ho vítá obří nápis, zvoucí do kasina, hned vedle je sázková kancelář.

Výlohu hudebního baru U Polívky, která láká v sobotu na živou muziku, zdobí portrét jazzového trumpetisty. Zábavy si ale u přerovského nádraží příliš neužijete. Za první republiky výstavní třída s hotely Grand a Přerov, je dávno minulostí.

Luxusní apartmány a heringšmausy

Věhlasný Grandhotel u nádraží, který nechal vybudovat majitel Josef Lipner, byl slavnostně otevřen v roce 1934. Za první republiky si ho velmi oblíbila místní smetánka - konaly se zde víkendové koncerty, rybí večírky - takzvané heringšmausy nebo silvestrovské slavnosti.

V Grandhotelu byl kromě prostorných kavárenských a jídelních místností také kulečníkový sál a zvláštní místnost pro hosty, zařízená do podoby lesní chaty. Ve dvorním traktu se našlo i místo pro zahradní posezení s kapacitou tisíc lidí. Kromě šedesáti pokojů zde bylo také pět luxusních apartmánů.