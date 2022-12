Jan Lauro, kastelán Helfštýna

Kastelán hradu Helfštýna Jan Lauro.Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováKdybych odpověděl, že je pro mě největším darem to, že můžu trávit Vánoce na místě a s lidmi, které miluji, asi by to znělo jako klišé, ale je to tak. Pokud bych měl sdělit něco konkrétního, prozradím, jak to bylo s Bonem. Více než dva roky jsem sháněl briarda. Stále nebyl k mání. Ve chvíli, kdy se objevila

štěňata, byl jsem zrovna po operaci ramene. Přátelé mi tedy nabídli, že mě k prodejcům odvezou. Jeli jsme i s dcerkou a hned se do jednoho chlupáče zbláznili. Bylo ale jasné, že se pro něj dalších pět týdnů kvůli ortéze nedostanu. O krásné překvapení

se postarali původní chovatelé, když nám Bona těsně před Štědrým dnem přivezli. To byl můj nezapomenutelný vánoční dárek.