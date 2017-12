Osobností Moravy pro rok 2017 je hudebník Jiří Pavlica

FOTOGALERIE / Osobností Moravy pro rok 2017 se stal hudebník, skladatel a umělecký vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica.

V internetové anketě, která se letos koná podruhé a pořádá ji Moravská národní obec, porazil Hanu a Petra Ulrychovy, kteří skončili třetí, a stříbrného Františka Kopeckého.

Staroměšťan vedl anketu téměř po celou dobu jejího trvání. Za pět a půl měsíce nasbíral 5015 hlasů, druhý měl o více než tisícovku méně, a to 3685. Oficiálně mu informaci do středy nikdo nesdělil. „Děkuji za dobrou zprávu, samozřejmě jsem oceněním potěšen,“ reagoval bezprostředně hudebník.

Dodal ale, že si myslí, že na jeho další práci to nebude mít žádný vliv. Dál prý bude pracovat a propagovat naši kulturu, neboť je přesvědčený o tom, že je dobrá a kvalitní. „V dnešním globalizovaném světě je totiž stále cennější být takzvaně 'odněkud', tedy mít svoje kořeny, být si jich vědom, čerpat z nich a rozvíjet je do dalších a nových rozměrů a kontextů současného světa. Tak ať se nám to daří,“ přeje si Osobnost Moravy 2017.

Plastika orlice, jež je hlavní cenou pro vítěze, nemíří na Slovácko poprvé. Loni, v prvním ročníku ankety, si ji totiž odnesl novinář, publicista, spisovatel, scenárista a dlouholetý šéfredaktor Slováckého deníku Jiří Jilík. Podle jeho slov letos nemohl vyhrát nikdo jiný.

„Je to dobrá volba a odráží jeden rozměr toho, co Jiří Pavlica dělá. Jeho umění přesahuje lokální předurčení. Není to skladatel jen moravský, v jeho tvorbě je obsažena celá humanistická sféra hudebního umění,“ zamyslel se publicista. Dodal, že kumšt, který Pavlica dělá, je nadčasový a mezigenerační. „Je to hudba, která spojuje lidi navzájem,“ okomentoval vítězství dalšího obyvatele Slovácka Jiří Jilík.

O hlasy se letos ucházelo třináct nominovaných významných osobností (dvanáct jednotlivců a jedna dvojice) moravského kulturního, uměleckého, akademického a obecně společenského života. Lidé jim celkem poslali 23 171 hlasů.

„Snažíme se upozornit na lidi, které mnozí ani neznají, mladá generace totiž potřebuje pozitivní vzory. Upozorňujeme na výjimečné lidi,“ nechal se slyšet Stanislav Blažek za pořadatelskou Moravskou národní obec. Dodal, že osobnosti může navrhnout každý, kdo se o dění na Moravě zajímá.

Ocenění převezme Jiří Pavlica na jaře během koncertů s moravskými filharmoniemi.