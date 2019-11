Oficiální shromáždění pořádá město v neděli 17. listopadu, uskuteční se ale i „antimítinky“.

Připomínka výročí 17. listopadu na náměstí T. G. Masaryka v Přerově | Foto: Deník / Krybusová Zuzana

Třicet let svobody a výročí sametové revoluce v listopadu 1989 si Přerované připomenou na několika místech. Není to ale proto, že by lidé chtěli tolik vzpomínat. Důvodem je fakt, že na oficiálních oslavách města dostanou prostor jen dva řečníci - primátor Přerova Petr Měřínský (ANO) a první polistopadový starosta Petr Dutko.