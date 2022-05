„Jsme tady, protože je to 77 let, kdy občané Přerova povstali proti nacismu. V minulém roce zhatil oslavy konce druhé světové války covid, teď zase události na Ukrajině, nicméně tito vojáci nemají nic společného s dnešní situací a tím, co se ve světě děje,“ řekl jeden z aktivistů Pavel Kužela.

„Není v tom žádná politika, namíchlo nás, že město neumožní lidem, aby si připomněli výročí konce války. Vždyť dnešní mladá generace ani neví, že Přerov povstal jako první v zemi, netuší, kdo byli Gabčík s Kubišem,“ míní Pavel Kužela s tím, že v Kroměříži a Rokytnici u Přerova vypustí holubice míru.

Oficiálně jen tichá pieta

Přerov si letos s ohledem na válku na Ukrajině připomíná výročí konce druhé světové války pouze komorně - položením květin a věnců na tradičních místech. V pondělí 2. května uctili zástupci radnice památku obětí přerovského povstání na střelnici v olomouckých Lazcích, kde nacisté před 77 lety popravili jednadvacet statečných Přerovanů. Po vzpomínkovém aktu položili zástupci města květiny i v ulicích Přerova - u památníčků, které připomínají oběti povstání.

Ve stejném duchu budou probíhat i oslavy konce války 8. května.

„V 10 hodin si připomeneme oběti války u pomníku Padlých letců na třídě Gen. Janouška, ale také u památníku před bývalými kasárnami v Želatovské ulici. V 10.30 se sejdeme u pomníku obětem druhé světové války v Kabelíkově ulici u Meopty, v 10.45 položíme květiny u sochy před školou v Želatovské ulici, v 11 hodin se bude konat pieta u pomníku obětem Přerovského povstání, který se nachází na městském hřbitově,“ nastínil přerovský primátor Petr Měřínský.

Političtí vězni: Sochu pryč!

Fakt, že na prostranství před Základní školou Želatovská dodnes stojí socha s názvem Rudoarmějec, kritizují zástupci přerovské pobočky Konfederace politických vězňů (KPV). Podle jejich názoru by měla být monumentální skulptura vojáka z roku 1955 od Josefa Bajáka odstraněna.

„Na základě agresivního vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny a v důsledku pokračování tohoto zločinného aktu jsme se rozhodli, že navrhneme odstranění sochy Rudoarmějce z prostoru před školou v Želatovské ulici,“ potvrdil předseda přerovské pobočky Konfederace politických vězňů Vladimír Hučín.

„Už mnohem dříve byla tato socha kriticky hodnocena námi, kteří jsme období komunistické diktatury prožívali ve věznicích, pracovních táborech a v důsledku komunistické ideologie, kterou nám mimo jiné přinesla na svých bodácích Rudá armáda, trpěli. Odstranění sochy Rudoarmějce bychom považovali za součást naší morální podpory Ruskem okupovanému státu Ukrajina,“ dodal.

KPV se chce kvůli tomu obrátit otevřeným dopisem na přerovské zastupitele.