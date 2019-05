Oslavy čtyřiasedmdesáti let od konce druhé světové války začaly již dopoledne položením květin u pomníku padlých letců. Zástupci města, armády, Sokola a dalších organizací následně pokračovali uctěním památky na hřbitově a pietní akt zakončili na Želatovské ulici u pomníku vojáků sovětské armády.

„Poklonili jsme se u pamětních desek všem, kteří se stali obětmi Přerovského povstání. Chtěl bych tímto věnovat vzpomínku lidem, kteří nasadili vlastní krk v boji za svobodu. Dnes jim můžeme už jen poděkovat za jejich odvahu a statečnost,“ řekl v projevu náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Přerovské povstání začalo mylnou informací o konci války již prvního května roku 1945, kdy Přerované začali odzbrojovat německé vojáky. Jejich úsilí však Němci brzy tvrdě potlačili.

„Povstalcům, kteří se zapojili do ozbrojených střetů, se většinou podařilo uprchnout nebo ukrýt, ne všichni ale unikli. Dvacet mužů a jedna žena byli zatčeni a hned druhého května převezeni do Lazců u Olomouce, kde je Němci nemilosrdně popravili,“ připomněl Michal Zácha (ODS).

Připomínat válku je důležité hlavně kvůli dětem

Organizátoři oslav si pro Přerovany nachystali i bohatý program, který zaujal všechny věkové kategorie. Děti si tak mohly potěžkat vojenské zbraně nebo prohlédnout historická auta. Policisté předvedli ukázky výcviku psů nebo zadržení pachatele. Starší návštěvníci si zase zazpívali lidovky u dechovkové kapely Moravská Veselka.

Ohlédnutí za smutnými osudy druhé světové války je důležité i pro děti a mladé lidi. „Je určitě správné si tyto události připomínat, starší lidé na to vzpomínají s bolestí. Myslím, že někteří mladí a školáci často nevědí, co se v minulosti dělo a měli by se o tom více učit ve škole,“ řekla Přerovanka Ludmila Nováková, která na přerovské oslavy konce války chodí pravidelně.

autor: Jana Hostičková