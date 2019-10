Ke slovu se dostanou jen dva řečníci, se kterými počítá oficiální program - primátor Přerova Petr Měřínský a první polistopadový starosta města Petr Dutko.

Kvůli podobě sametových oslav se uskutečnila na magistrátu koordinační schůzka za účasti zástupců Svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, Sokolů a vedení radnice. Účastníci na ní byli seznámeni s tím, jak budou oslavy ve městě probíhat.

„Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii si připomeneme 17. listopadu na Masarykově náměstí. Od půl páté odpoledne vystoupí Dechový orchestr Haná, o hodinu později začne vzpomínková akce, na které promluví první polistopadový starosta města Petr Dutko a současný primátor Petr Měřínský. Zazní česká státní hymna a nebude chybět Modlitba pro Martu, která se stala symbolem sametové revoluce. Od šesti hodin večer bude v kostele svatého Vavřince sloužena ekumenická bohoslužba,“ přiblížila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Hučín: Nepromluvil jsem jen jednou

Někteří řečníci, kteří měli na pietních shromážděních k 17. listopadu v minulosti proslovy, ale tentokrát nebudou mít možnost promluvit.

„Na oslavách výročí revoluce jsem nepromluvil pouze jednou, a to v roce 2001, kdy jsem byl ve vyšetřovací vazbě,“ řekl bývalý politický vězeň Vladimír Hučín, který stál v listopadu 1989 u zrodu Občanského fóra v Přerově.

Podle něj by měli lidem připomínat to, co se v listopadu 1989 dělo, především přímí účastníci událostí a ti, kteří proti totalitě bojovali nebo ji zažili na vlastní kůži.

„Měli bychom mít prostor, abychom zavzpomínali a řekli své postoje. Je to jedna z mála možností a vhodná chvíle, zvlášť pokud se jedná o oslavy třicátého výročí. Mrzí mě, že se město Přerov o tyto svátky nestará,“ vyjádřila svůj názor Kamila Svobodová z Československé obce legionářské.

Překvapena je i přerovská senátorka Jitka Seitlová.

„Sedmnáctý listopad patří především občanské společnosti a měli by mít možnost vystoupit zástupci nevládních organizací a spolků. Zakázat jim to je podle mě špatně,“ řekla s tím, že na náměstí přijde a bude chtít promluvit.

Primátor: Normální shromáždění, ne kritiku!

Přerovský primátor Petr Měřínský (ANO) vysvětloval svůj postoj na jednání městského zastupitelstva v pondělí.

„Chceme, aby to byla připomínka třicátého výročí boje za svobodu a demokracii, a nikoliv kritika současné vlády. Kdo chce kritizovat vládu, může jet o den dříve do Prahy a ukojit své ambice. My chceme udělat normální shromáždění, na kterém si připomeneme třicet let svobody,“ shrnul s tím, že nikomu nebrání oslavit Listopad po svém.

Den boje za svobodu a demokracii si připomene přerovská ODS.

„Chceme zorganizovat setkání přímých účastníků listopadových událostí a zástupců Občanského fóra. Považujeme to za slušnost a morálně politickou odpovědnost,“ nastínil náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS) s tím, že se setkání zřejmě neuskuteční 17. listopadu, ale v jiném termínu.

Milion chvilek dva dny předem

Oslavit třicáté výročí sametové revoluce dva dny předem chce v Přerově spolek Milion chvilek pro demokracii.

„Akce se uskuteční v pátek 15. listopadu od 16 hodin na Masarykově náměstí. Svobodná necenzurovaná demonstrace má v podtitulu S křížkem před funusem svobody slova,“ informoval za organizátory Zbyněk Horváth.

Po projevech osobností třetího odboje se uskuteční průvod k sídlu KSČM, kde chtějí účastníci položit svíčky. „Svíčky necháme symbolicky dohořet na důkaz pomíjivosti zla a bezpráví,“ uzavřel.

