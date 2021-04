Při téměř letních teplotách, jaké panovaly minulý týden ve středu a ve čtvrtek, lidé dokonce neváhali odhodit oblečení a otestovat na vlastní kůži teplotu vody. I když se během Velikonoc citelně ochladilo, návštěvníky oblíbeného areálu to nijak neodradilo.

Osecký Jadran má ideální polohu - je dobře dostupný jak pro výletníky z Lipníku nad Bečvou a Hranic, tak i pro turisty z Přerova. Dostanou se sem totiž snadno po cyklostezce Bečva.

„Dorazily jsme pěšky, protože je to z Lipníku sotva tři kilometry. Můžeme sejít až k Bečvě, takže jsme ani nepřekážely na cyklostezce. Když je chladnější počasí, je tu trochu méně lidí, což nám úplně vyhovuje. Teď Jadran navíc spravili, takže vypadá dobře. Vyčistili dno, zpevnili břehy a je to tu moc pěkné,“ pochvalovala si Eva Krejčí z Lipníku nad Bečvou.

Po příjemné procházce nebo projížďce na kole si mohli lidé koupit u stánku čaj nebo kávu, k mání ale byly i uzené makrely, které si brali s sebou domů.

„Respirátor jsem si do přírody nevzala, protože by se mi při sportování špatně dýchalo. Jako zdravotní sestra už jsem ale očkovaná proti covidu-19, tak to snad nevadí,“ řekla trochu omluvně mladá žena, která vyrazila s kamarádkou na kolečkových bruslích.

Obec Osek nad Bečvou investovala do stavebních úprav vodní nádrže Jadran přes 10 milionů korun – celkové náklady ale ze značné části pokryla dotace 6,8 milionů korun z Operačního programu životní prostředí.

„Po vypuštění vodní nádrže došlo k odtěžení sedimentu ze dna, vybudování nové požerákové výpusti zaústěné do řeky Bečvy a kolem napouštěcího potrubí ze Strhance bylo vymodelováno dno tak, aby zde mohlo vzniknout pásmo s nižší hladinou vody bez provedení ohumusování a osetí břehů,“ přiblížil starosta obce Martin Engl. Cílem řešení bylo zajistit co nejvhodnější rostlinné druhy.