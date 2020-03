Lidem, kteří jsou v karanténě, a nemohou si obstarat vlastními silami základní potraviny, hygienické potřeby nebo léky, pomůžou s nákupy pracovníci Charity Přerov.

Dobrovolníci pomáhají seniorům s nákupy. Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Zájemci se mohou hlásit od pondělí do pátku, a to v době od 8 do 10 hodin, na dvou telefonních číslech - 581 204 717 a 731 914 944.