Přerov – Ordinace alergologů na Přerovsku v těchto dnech praskají ve švech. Na vině je sezona trav, která právě naplno propukla. Lidé si stěžují na dráždivý kašel, svědění očí a mají další nepříjemné obtíže. Není divu. Zdravotní problémy Přerovanů se podle lékařů ještě znásobují v prašném prostředí.

„V ordinaci máme pořád plno a pozorujeme zvýšený nápor pacientů. Trápí je kýchání, mají dráždění ke kašli a svědí je oči. Slunečné počasí navíc takto náchylným lidem nepřidá,“ popsala přerovská alergoložka Magdalena Dostalová. Alergiky podle ní obtěžuje i řepka či chomáčky topolů.

„Jejich zdravotní obtíže ale nejvíce zhoršuje to, když se pyl naváže na prachové částečky z dopravy ve městě,“ vysvětlila.

Nebezpečný prach

Alergen z pylového zrna se totiž díky znečištěnému ovzduší dostane snáze do lidské sliznice. Odborníci navíc prokázali, že výfukové plyny z dopravy zvyšují agresivitu pylových zrn.

A právě s tím toho obyvatelé Přerova, jehož centrem kvůli chybějící dálnici denně proudí tisíce kamionů a nákladních aut, příliš nenadělají. Koncentrace polétavého prachu z dopravy totiž mnohdy výrazně překračují povolené limity a v Přerově se někdy dýchá hůře než na Ostravsku.

Mnozí pacienti ale nemají o tom, jaké jsou aktuální hodnoty koncentrací polétavého prachu v ovzduší, ani páru. Čí je to vina?

Zatímco v minulosti prováděli poměrně detailní měření hygienici, v současné době se lidé musejí spoléhat pouze na údaje z měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu u přerovského kina Hvězda.

„Dříve jsme vždy jednou do týdne monitorovali hodnoty polétavého prachu a toto měření spadalo pod naši laboratoř. Po restrukturalizaci hygienické služby už ale tyto údaje nemáme k dispozici, což je škoda, “ uvedla Ludmila Špinarová z přerovského pracoviště Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Jak se chránit?

Jak se můžou alergici během pylové sezony chránit? „Měli by okamžitě nasadit klasické úlevové kapky, důležité je také častěji se umývat a mýt si vlasy, dále je nutné vyplachovat si oči a mnohem více větrat,“ radí přerovská alergoložka Magdalena Dostalová.

Pomáhá i protipylová ochrana na okně. Šanci na zlepšení bohužel pacienti v následujícím období nemají. Nejprve je obtěžoval pyl z bříz, teď z trávy a od poloviny května do poloviny července nastává pro změnu sezona plevelovin a pelyňku. Ten patří k nejsilnějším alergenům.Z údajů odborníků vyplývá, že se Přerovsko kvůli špatnému ovzduší řadí k místům, kde je evidováno nejvíce astmatiků. Co do četnosti výskytu region dokonce předstihl i Ostravsko a Olomoucko.

„Nemyslím si, že je situace ve srovnání s jinými oblastmi o tolik horší. Je to způsobeno spíše větším záchytem počtu nemocných ze strany alergologů, kterých je na Přerovsku více než jinde,“ vysvětluje to alergoložka Dostalová.



