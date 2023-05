Meteorologové zvýšili výstrahu v části Olomouckého kraje, kde varují před velmi vydatnými dešti. Srážky by se mohly objevit i v podobě „oranžového deště“, a to kvůli vyšší koncentraci jemného saharského písku v ovzduší.

Vydatné deště mohou zaplavovat silnice. Ilustrační foto. | Foto: Martin Nič

Výstrahu po celém kraji zároveň rozšířili o povodňovou bdělost.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý 16. května zvýšil výstrahu pro Šumpersko, Jesenicko a Mohelnicko, kde by mohlo za šest hodin napršet přes 40 milimetrů, jinde v Olomouckém kraji avizují přes 30 milimetrů. Výstraha platí od úterní 15. do středeční 12. hodiny.

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před velmi vydatnými dešti na severu a západě Olomouckého kraje (oranžové regiony), zároveň varuje před povodňovými stavy na úrovni bdělosti (žluté oblasti).Zdroj: Zdroj: ČHMÚ

„Hrozí zvýšený odtok vody z krajiny a průtok vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Řízení může komplikovat snížená viditelnost a riziko aquaplaningu,“ upozornil ČHMÚ. „Lidé by měli omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů,“ uvedl.

ČHMÚ zároveň rozšířil výstrahu o povodňovou bdělost. Platí od úterní 21. do čtvrteční 6. hodiny. Vlivem vydatných srážek by hladiny v některých profilech mohly stoupnout na první, nejnižší stupeň. Například Třebůvka by podle modelu mohla dosáhnout i dvojky, což je pohotovost.

Podle meteorologů by v Olomouckém kraji mohl padat „oranžový déšť. V ovzduší budou podle ČHMÚ „slušné“ koncentrace jemného saharského písku. „Zejména na Moravě a ve Slezsku bychom ho mohli zaznamenat v podobě slabého ‚oranžového deště’,“ informoval v úterý na sociální síti ČHMÚ.