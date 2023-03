„Oprava komunikace v ulici Kočíře bude probíhat po etapách. První potrvá od 1. března do 7. května, druhá následuje od 8. května do 25. června. Celkovou rekonstrukcí neprojde jen poničená silnice, ale také kapacitně nevyhovující propustek,“ přiblížil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

„Stavebníci provedou recyklaci za studena s přidáním pojiv, lokální sanaci krajů vozovky a následně položí živičné vrstvy. Dojde také k vyčištění a výškové úpravě přilehlých příkop. Stávající propustek přes Vinarský potok bude vybourán a postaví se nový s větším průtočným profilem na stejném místě,“ doplnil.

Objízdná trasa: přes Lýsky

Řidiči se musejí připravit na omezení. Objízdná trasa povede přes Lýsky a změny se dotknou i autobusové dopravy.

„Obousměrná objízdná trasa linek 102 a 112 povede z Předmostí přes Popovice - přes ulice Popovická, Hanácká, Kovářská - a obsloužením zastávky v ulici Pod Platany pak autobus naváže na běžnou trasu,“ informovala Margita Považanová z přerovského magistrátu.

Objízdnou trasou nedojde ke zrušení žádné zastávky. Aby však mohly autobusy jezdit přes Popovice v obou směrech, nebudou ve zúžených úsecích parkovat žádná vozidla.

Tankodrom jako poslední

Obyvatelé Vinar silnici, která sloužila jako trasa pro vozidla zásobování při stavbě dálnice D1 Lipník - Přerov, nenazvou jinak než tankodrom. Stížnosti na její špatný stav se v minulosti hrnuly ze všech stran.

„Letos je zima naštěstí příznivá, takže to není tak strašné, jako když stále chumelí, je sníh a mráz. Kvůli městské dopravě cestu trochu zalátali, ale na rychlou jízdu to není, protože jsou tam díry, výmoly a krajnice je vyvrácená. V okolních obcích - třeba Buku, už cesty dávno spravili, ale my jsme mezi posledními,“ posteskl si před časem předseda výboru místní části ve Vinarech Vladimír Machura.

Na komunikacích, s nimiž projekt počítá jako s dopravně obslužnými pro stavbu, se vždy provádí pasportizace - tento monitoring zjistí, v jakém stavu jsou.

Po dokončení stavby se tentýž proces kontroly dělá znovu - kvůli zjištění rozsahu poškození. Olomoucký kraj získal od státu kompenzace na opravu silnic, poničených stavbou dálnice D1 v úseku u Lipníku nad Bečvou.

Silnice Kočíře, která patří Přerovu, ale v těchto kompenzacích zahrnuta nebyla. Po složitých jednáních se ale i tento úsek dostal na seznam nutných oprav.

„Uznali jsme, že je nutné se vypořádat nejen s krajskými komunikacemi, ale například i s touto místní,“ konstatoval Tomáš Hrdý, který zastupuje Ředitelství silnic a dálnic. Kromě kilometr a půl dlouhého úseku se ve Vinarech spraví také dvě autobusové zastávky, které se nacházejí na trase.

