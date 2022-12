Využití bývalého hotelu Strojař budí ve městě emoce už řadu let. Město odkoupilo zchátralý komplex od armády za 42,5 milionu korun, a to pod tlakem veřejnosti, která se obávala toho, že zde vznikne ubytovna.

Zastupitelé jednali loni v říjnu o směně Strojaře za objekt v Palackého ulici 27. Záměr ale neprošel a politici nakonec schválili jeho úplatný převod. Prodej prosazuje i nové vedení radnice, které vzešlo z komunálních voleb.

„Rekonstrukce hotelu Strojař je o obrovských penězích - jen jeho uvedení do provozu bylo vyčísleno na 104 milionů korun. Samotná oprava by stála několik stovek milionů. Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje a ideální by bylo, kdyby nějaký silný developer objekt zdemoloval a postavil tam v souladu s městským architektem bytový dům pro účely bydlení,“ řekl už dříve primátor města Petr Vrána (ANO).

Zástupci čtyř opozičních stran - Piráti, Společně pro Přerov, SPD a Za prosperitu Přerova - si to ale nemyslí. Jsou pro vyhlášení referenda, ve kterém by o osudu Strojaře rozhodli obyvatelé města. Protože se nechtějí spoléhat jen na to, že návrh získá na jednání zastupitelstva potřebnou podporu, začali sbírat potřebné podpisy pro vyhlášení plebiscitu.

„Přerované si zaslouží cenově dostupné byty, které mohou v tomto objektu vzniknout. Společně s celou opozicí proto navrhujeme referendum, aby město zůstalo většinovým vlastníkem budovy. Zahájili jsme i sběr podpisů pod petici,“ uvedla zastupitelka Lenka Jüngling, šéfka přerovských Pirátů.

Staronová koalice podle ní už v minulém volebním období dokázala, že nemá s hotelem Strojař konkrétní plány a nehodlá řešit krizi cenově nedostupného bydlení.

„Chtěla se ho naopak zbavit nesmyslnou směnou budov. Pokud má mít město možnost ovlivnit bytovou situaci, musí zůstat většinovým vlastníkem hotelu Strojař, jinak cenově dostupné bydlení zůstane nadále ve hvězdách,“ míní Lenka Jüngling, která návrh na referendum za opozici předkládá.

Petice za referendum

Jen hlasy opozice však nestačí.

„Jsme připraveni získat dostatečný počet podpisů od občanů. Nelze se dívat na to, jak tato budova leží ladem. V případě prodeje hrozí, že nemovitost poslouží jako ubytovna nebo luxusní bydlení pro městskou smetánku,“ poznamenala.

Návrh Pirátů podpořily i další opoziční strany.

„Přerov by měl investovat tam, kde to bude ve prospěch občanů. Osvícená města byty budují, ne se jich zbavují. U nás osvícenou radnici evidentně nemáme,“ konstatoval lídr koalice Společně pro Přerov Jan Horký.

Stejně to vnímá i šéf místní SPD Dan Chromec.

„S kolegy z jiných opozičních subjektů jsme našli společnou řeč a nabízíme formou referenda možnost, aby občané sami rozhodli o osudu Strojaře. Dostupné bydlení pro mladé je jednou z našich hlavních priorit. Teď je pomyslný míč na straně vedení města a uvidíme, jaké má skutečné priority,“ uvedl Dan Chromec.

Lidé by měli v referendu rozhodovat o této otázce: „Souhlasíte, aby pozemek Hotelu Strojař (t.j. část pozemku p. č. 3820, k. ú. Přerov pod hlavním objektem hotelové budovy) zůstal ve vlastnictví Přerova tak, aby mělo město minimálně 51% spoluvlastnického podílu?”

Podle opozice by výsledek referenda jasně ukázal, zda se má město otázkou cenově dostupného bydlení zabývat.

Opozice chce, aby zastupitelstvo vyhlásilo referendum společně s prezidentskými volbami, které se konají počátkem ledna. Pokud koalice referendum odmítne, navrhne opozice v rámci petiční akce, aby proběhlo souběžně s volbami do Evropského parlamentu. Souběžné hlasování podle předkladatelů návrhu na referendum povede k vyšší účasti na hlasování a sníží se také finanční zátěž rozpočtu.