Z funkce člena představenstva byl totiž odvolán dlouholetý ředitel společnosti Miroslav Dundálek.

Novým předsedou dozorčí rady se pak stal Leoš Ptáček ml., který je radním za hnutí ANO v Kojetíně.

„Rada města zdůvodňuje odvolání Miroslava Dundálka z představenstva kumulací funkcí - byl ředitelem a zároveň členem představenstva této společnosti. Celá situace nám ale přijde úsměvná, zejména když se podíváme, že odvolání iniciovalo hnutí ANO, u kterého se to politickými supermany jen hemží. Například Petr Vrána je zároveň poslancem, náměstkem olomouckého hejtmana i radním našeho města,“ konstatovala přerovská zastupitelka Helena Netopilová (SpPP).

Opozici vadí i to, že post předsedy dozorčí rady společnosti nyní zastává pětadvacetiletý radní za hnutí ANO a syn starosty Kojetína Leoš Ptáček ml., který provozuje kadeřnický salón.

„Jakkoliv mám velký respekt k mladým a podporuji je, nepřijde mi vhodné, aby v čele představenstva tak velké společnosti seděl člověk mimo obor. Na takových místech mají sedět odborníci, nikoliv politicky nastrčení lidé,“ soudí Helena Netopilová.

Podle radního Petra Vrány (ANO), který vystoupil na posledním jednání zastupitelstva, je ale postoj opozice nekorektní.

„Pan Ptáček, byť je mladý, je zastupitel a radní Kojetína. Zásadně nesouhlasím s tím, abychom někoho diskvalifikovali kvůli věku,“ reagoval na tyto výhrady.

Město Přerov prý chtělo posílit své zástupce ve VaKu.

„Jak budeme lépe hájit zájmy našeho města, než přes naše zástupce ve statutárních orgánech společnosti VaK? Máme čtyři zástupce v představenstvu a dva v dozorčí radě. Pan Dundálek, byť byl v představenstvu a nyní už není, náš zástupce nebyl. Byl to ředitel, který se bude dál účastnit všech jednání představenstva společnosti a bude skládat účty,“ řekl Petr Vrána.

Prodej? Jen fáma, říká Zácha

Ke změnám ve statutárních orgánech společnosti došlo na valné hromadě, kdy byl odvolán z funkce předsedy představenstva Michal Chromec. I on byl člověkem na svém místě a dlouholetým odborníkem na tuto problematiku.

Spoluzakládal nadační fond Pravda o vodě a vytvořil dohodu o společné strategii, což je opatření, jež má zabránit případnému prodeji vodárenské společnosti.

„Přerovská vodárna byla vždy uváděna jako příklad toho, jak by takový komunální podnik měl fungovat bez zahraničního investora,“ popsal Michal Chromec, kterého prý změny nepřekvapily.

„Na mě to dělá dojem, že se někdo snaží uplatňovat vedoucí úlohu strany - v tomto případě hnutí ANO,“ zhodnotil.

Ředitel Vodovodů a kanalizací Miroslav Dundálek nechce situaci komentovat. Uznávaný odborník, který pracuje ve vedení společnosti více jak pětadvacet let, ředitelem zůstává i nadále.

Na jednání přerovského zastupitelstva, kde se o problému bouřlivě diskutovalo, museli radní vyvracet spekulace o tom, že je v pozadí změn snaha společnost prodat. Nově zvolený předseda představenstva VaKu a náměstek primátora Michal Zácha (ODS) to ale rázně popřel.

„Je to uměle vytvořená fáma. Ředitel zůstává na svém místě, řídí společnost řadu let a řídí ji skvěle. Dokladem je kanalizace v Kozlovicích a další projekty. Nechystá se ani prodej společnosti Vodovody a kanalizace do soukromých rukou. Proto jsem nepřijal nominaci na předsedu představenstva, abych společnost prodával,“ zdůraznil.

Nelíbí se nám politický kontext

Starostovi Eduardu Kavalovi z Bělotína, který je rovněž v představenstvu, vadí, že se změny neprojednaly předem.

„Respektujeme rozhodnutí, ale nelíbí se nám ten politický podtext,“ poznamenal.

Akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace jsou převážně města a obce na Přerovsku, jen malá část je v rukou fyzických osob.

K největším akcionářům patří města Přerov, Hranice, Lipník, Kojetín, Tovačov a obec Bělotín.

Po stížnostech z obcí, které se začaly ozývat, přišlo podle něj město Přerov s tím, že mají zastupitelé velkých měst a obcí odsouhlasit na svých zasedáních usnesení, jež bude jakousi pojistkou proti případnému prodeji.

Dnes už bývalý předseda představenstva společnosti VaK Michal Chromec tvrdí, že pokud by se něco podobného chystalo, začne jednat rázně.

„Kdyby k prodeji přikročili, tak se budu osobně účastnit defenestrace,“ uzavřel.