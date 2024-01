Lídr koalice Společně pro Přerov se v reakci na nízký nájem, který platí vysoká škola v budově v Palackého ulici 25, rozhodl pronajmout si od města sousední objekt bývalé živnostenské školy. Ten je dlouhodobě nevyužitý a zeje prázdnotou.

„Když jsem zjistil, že je roční nájemné v budově školy logistiky stále 75 tisíc, napadlo mě pronajmout si vedlejší školský objekt na adrese Palackého 19. Budu grand a nabídnu městu částku 100 tisíc korun ročně. Chtěli bychom zde provozovat Spolkový dům a otevřít pro spolky i nevyužitou tělocvičnu. Momentálně dojednáváme podmínky,“ přiblížil záměr Jan Horký.

Přerovský primátor Petr Vrána (ANO) vysvětlil, proč platí Vysoká škola logistiky městu za pronájem budovy ročně necelých 75 tisíc korun. Škola sídlí v objektu města od roku 2005 a tehdy se také řešily podmínky, které jsou od té doby nezměněné.

Povodeň v Brodku způsobila nedbalost. Soud bude v únoru

„V Přerově je spousta prázdných budov, které chátrají a město pro ně nemá využití. Školské budovy jsou natolik specifické, že můžeme být rádi, že zde nějakého nájemce máme. Považujeme také za přínos, že je v Přerově vysoká škola,“ shrnul primátor.

Prázdnotou dnes zeje například restaurace Městského domu, kde se nedaří sehnat provozovatele, radní aktuálně řeší také otázku využití Strojaře.

Podle náměstka primátora Miloslava Dohnala (Pomáháme městu - ODS) se Přerov snažil nabídnout už dříve sousední budovu v Palackého ulici 19 vysokým školám.

„Hledali jsme využití pro tento prázdný objekt a oslovili všechny vysoké školy, jestli by zde neměly zájem udělat pobočky svých fakult. Neodpověděla nám ani jedna,“ konstatoval.

Ke zvýšení místního koeficientu přistoupili v Kojetíně. V Přerově ne

Rektor Vysoké školy logistiky v Přerově Václav Cempírek uvedl, že náklady na energie, které škola platí, činí ročně zhruba 800 tisíc korun. „Platíme městu nájem, ale hradíme také energie - vodu a teplo či náklady na střední opravy. To nejsou malé částky,“ řekl rektor.

Opozice upozornila, že například Gymnázium Jakuba Škody platilo v minulosti městu za pronájem budovy mnohem více. Dnes už to ale není pravda.

„Budova školy patřila městu do roku 2011. V roce 2011 ji město převedlo Olomouckému kraji, který ji spravuje a investuje do údržby. Finance, které jsme tehdy hradili, město investovalo do rekonstrukce budovy. Dnes neplatíme nikomu nic - jak budova, tak přilehlé pozemky patří Olomouckému kraji,“ uzavřel ředitel Gymnázia Jakuba Škody Jan Raška.